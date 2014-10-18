Sağlık Bakanlığı: Suudi Arabistan'dan gelen bir kişi MERS virüsünden öldü

Sağlık Bakanlığı, Suudi Arabistan'a çalışma amacıyla giden ve Türkiye'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden kişide MERS virüsü tespit edildiğini bildirdi.

Açıklamada ayrıca ölen kişinin Türkiye'ye giriş yaptığı uçaktaki yolcu ve mürettebatın bilgilerine ulaşılarak Türk vatandaşlarının aile hekimlerine, yabancı uyrukluları ise konsolosluklara bildirme çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

"Hatay ili nüfusuna kayıtlı olup, Suudi Arabistan’a çalışma amacıyla giden bir vatandaşımız Türkiye'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Hastadan alınan örneklerin Bakanlığımız Halk Sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarında yapılan analiz sonucuna göre söz konusu hastanın MERS virüsü taşıdığı tespit edilmiştir.

Yapılan araştırma sonucunda S. Arabistan'da çalışan hastanın, Türkiye dönüşü öncesinde son 10 gündür devam eden sağlık şikâyetleri olduğu saptanmış olup, 06.10.2014 tarihinde Türkiye'ye döndüğü ve uçaktan indikten sonra doğrudan özel bir sağlık kuruluşuna başvurduğu bilgisi alınmıştır. Durumunun ağır olması sebebi ile yoğun bakım şartlarında tedavisi yapılan hastamız 11.10.2014 tarihinde hayatını kaybetmiştir.

Hastadan alınan örneklerin Ankara'daki Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarı'nda incelenmesi sonucu hastanın MERS-CoV olduğu 17.10.2014 (bugün) anlaşılmıştır.

Hastanın MERS virüsü taşıdığı tespit edildikten sonra derhal Hatay Halk Sağlığı Müdürlüğü ile temasa geçilmiş ve hastanın ailesi ve sağlık personeli dahil tüm temaslı kişilerin tespit edilerek gerekli bilgilendirmenin yapılması istenmiştir.

Ayrıca, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğümüze de durum bildirilmiş ve hastanın S. Arabistan'a bağlı özel bir havayolu şirketine ait tarifeli yolcu uçağı ile ülkemize giriş yaptığı uçaktaki yolcuların bilgileri istenmiştir. Söz konusu uçak mürettebatına, yolcu listesinde yer alan tüm yolculara ulaşmak üzere gerekli çalışmalar başlatılmıştır.

Hatay Halk Sağlığı Müdürlüğümüz Türk vatandaşlarını aile hekimlerine, yabancı uyrukluları ise konsolosluklara bildirme çalışmalarına devam etmektedir."

MERS virüsü nedir?

2003 yılında ortaya çıkan SARS virüsünden daha tehlikeli olduğu düşünülen MERS virüsü özellikle Ortadoğu ülkelerinde görülüyor.

800 kişinin ölümüne yol açan SARS virüsünden daha tehlikeli olduğu düşünülen MERS virüsü solunum yolu hastalığı olarak biliniyor.

Virüsün bulaştığı hastalarda öncelikle ateş ve öksürük belirtileri görülüyor.

Virüsün ortaya çıkış nedeni hâlâ bilinemese de yarasa, deve ve keçi gibi hayvanlardan bulaşmış olabileceğini düşünülüyor.

MERS virüsüne karşı etkili bir tedavi yöntemi geliştirilememesi, virüsün tehlikesini daha da artırıyor.