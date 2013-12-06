Sağlık Bakanlığı: Suriye’den 13 bin 757 yaralı giriş yaptı

Hülya Karabağlı / ANKARA

Sağlık Bakanlığı, CHP Gaziantep Milletvekili Mehmet Şeker’in “Suriye'den ateşli silah yaralanması ile gelen kaç kişi olmuştur” sorusuna, 13 bin 757 yaralının giriş yaptığı rakamlarını vererek yanıtladı. Bakanlık, “Ateşli silah yaralanmasından yatan hasta sayısı 25” dedi.

2014 Mali Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu kapsamında; Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının bütçelerinin görüşüldüğü 20.11.2013 tarihindeki TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında CHP Gaziantep Milletvekili Dr. Mehmet Şeker'in;"Suriye'den ateşli silah yaralanması ile gelen kaç kişi olmuştur? Bunlardan hayatını kaybeden sayısı kaç kişidir? Bu hayatını kaybeden ya da yaralılar hangi ülkenin vatandaşıdır?" sorusuna bakan adına Genel Müdür Prof. Dr. Ali Coşkun şu yanıtı verdi:

“Toplam giriş yapan yaralı sayısı 13.757 olup, ateşli silah yaralanması ile şu an yatan hasta sayısı 25'tir.”