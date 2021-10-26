Sağlık Bakanlığı, salgında gençlere ulaşmak için YouTuber’larla işbirliği hazırlığında

Sağlık Bakanlığı’nın hem gençlerde aşılama oranının yeterli bulunmaması hem de aktif vakaların çoğunluğunu bu grupta görüşmesi üzerine ‘Youtuber’larla işbirliğine gitmeye hazırlandığı belirtildi.

Şimdiye dek üçüncü dozlar dahil 115 milyonu aşkın aşı yapılırken, bakanlık aşılama hızının yavaşlamasını masaya yatırdı. İki doz Sinovac olanların üçüncü dozu yaptırmaması ve 18-24 yaş arasındaki aşılama oranının düşüklüğü gündeme getirildi.

Hürriyet’ten Meltem Özgenç’in haberine göre bakanlık gençlere ulaşabilmek adına yeni bir planı devreye sokma hazırlığında.

Buna göre aşının önemini anlatabilmek için ‘Youtuber’larla işbirliğine hazırlanıyor. Ancak işbirliği planının detayları konusunda henüz net bilgi yok.