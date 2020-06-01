Sağlık Bakanlığı plajlarda uygulanacak yeni kuralları açıkladı; yüzerken en az 1 metre sosyal mesafe kuralına uyulacak!

Sağlık Bakanlığı 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ni güncelleyerek, yeni başlıklar ekledi. Buna göre, plaj ve deniz yüzme alanlarında hizmet verirken en az 1 metre olan sosyal mesafe kuralına uyulması, şezlonglar arası mesafenin ise en az 1,5 metre olması gerektiği belirtildi. Plaj alanlarında çalışanlar dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde kapasite belirlenecek.

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi' güncellenerek, 'minibüslerde alınması gereken önlemler' başlığı 'minibüsler, dolmuşlar, halk otobüsleri, belediye otobüsleri ile ilgili alınması gereken önlemler' olarak içeriğiyle birlikte revize edildi.



Rehbere, 'spor salonları ve spor merkezleri', 'kahve-kıraathaneler', 'karayolu taşımacılığı, demiryolu taşımacılığı, denizyolu yolcu taşımacılığı', 'site havuzları', 'plaj ve yüzme alanları' ve 'kütüphanelerde alınması gereken önlemler' başlıkları eklendi.

En az 1 metre mesafe

Buna göre; plaj ve deniz yüzme alanlarında hizmet verirken en az 1 metre olan sosyal mesafe kuralına uyulacak. Çalışan personelin tümü kuralına uygun maske takacak.



Maske nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilecek. Değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılacak. Çalışan personel, dinlenme odalarında da en az 1 metrelik sosyal mesafeyi koruyacak ve maske takmayı sürdürecek.



1 metreden yakın temas gerektiren ve aerosol oluşturan işlemler olması nedeniyle canlandırma ve ilk yardım işlemleri sırasında mutlaka FFP2/N95 maske kullanılacak, ayrıca eldiven ve yüz koruyucu kullanılacak. Plaj ve yüzme alanında kişiler arasında en az 1,5 metre olan sosyal mesafe olacak.



Kişilerle yüz yüze olma, konuşma gibi etkinliklerde sosyal mesafe korunacak ve maske takılacak.

Plaj ve yüzme alanlarında uzun süre kalınmamalı

Rehbere göre ayrıca; kişilerin kendilerine ait plaj havlusu getirmesi/kullanması teşvik edilecek. Yanında getirmeyenler için havluların poşetli veya bir görevli personel tarafından misafire verilmesi sağlanacak. Havlu vb. tekstil ürünleri en az 60 derecede yıkanacak.



Deniz gözlüğü, şnorkel, palet gibi malzemeler kişiye özgü olacak ve paylaşılmayacak. Koronavirüs temas riskini artıracağından plaj ve yüzme alanlarında uzun süre kalınmayacak.



Plaj alanında kalabalık oluşmasını engellemek için, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenmiş bir kapasite belirlenecek ve girişte bu kapasite kadar misafir kabulünü sağlayan personel bulundurulacak.

Şezlonglar arası 1,5 metre mesafe

Plaj alanlarında çalışanlar dahil 4 metrekareye 1 kişi olacak şekilde kapasite belirlenecek. Şezlonglar arası mesafe en az 1,5 metre olacak. Şezlongların üzerinde kumaş minder kullanılmayacak. Yıkanabilir-silinebilir minderler kullanılmayacak ve misafirin kullanımı sona erdikten sonra temizlenecek.



Loca alanlarında 2 metrekareye 1 kişi olacak şekilde kapasite belirlenecek. Sonrasında kullanılan her türlü malzeme ve ekipmanlar su ve deterjanla temizlenip, sık dokunulan yüzeyler dezenfekte edilecek. Deniz paraşütü gibi bireysel su sporları etkinliklerinde çalışanlar dahil tekne kapasitesinin yarısı sayıda kişi alınacak.