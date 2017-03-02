"Sağlık Bakanlığı, personel sayısı arttırmadan, maaşı düşürmek, iş yükünü arttırmak istiyor"

Sağlık Bakanlığı’nın Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliği’nde değişiklik yapmayı planladığı belirtiliyor. Hekimler ise endişeli. Çünkü bahsi geçen değişikliğin iş yükünü ciddi oranda artıracağı, hekim ve hemşirelere ek görevler vereceği, yeni cezalar getireceği ve ücret azalmasına neden olacağı belirtiliyor. İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu üyesi Dr. Hakkan Hekimoğlu, "Bakanlık, hasta sayısı azaltılmadan, personel sayısı arttırılmadan, bina sorunu çözülmeden, maaşı düşürmek, iş yükünü arttırmak istiyor" dedi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu üyesi Dr. Hakkan Hekimoğlu, şöyle konuştu:

"Bir hekime kayıtlı hasta sayısı azalmadıkça, personel ve bina gibi eksikler giderilmedikçe sorunlar devam edecek. Değişiklik hiçbir somut soruna çare olmaz, sorunları ağırlaştırır" dedi. Türkiye’deki 24 bine yakın aile hekiminin 3 bin 700'ü İstanbul'da görevli. Aile hekimleri, bakanlığın verdiği bütçeyle, Aile Sağlığı Merkezi (ASM) binalarını bulup kiralamak durumunda. Tüm ekipmanı da kendileri hazırlıyor. ASM olabilecek nitelikte bina bulmak çok zor. Bina bulundu diyelim, sonrasında ise başka sorunlar gündeme geliyor. Ya kiralar çok yüksek ya da binalar bakımsız. Hasta yoğunluğu düşünüldüğünde, koruyucu sağlık hizmeti geri planda kalıyor. Aile hekimleri, reçete yazma dışında pek bir şey yapamıyor.

"Hekimler, Bakanlığın, bu kemikleşmiş sorunları çözmek yerine, yönetmelik değişikliği üzerinde çalıştığını duyunca, isyan etme noktasına geldi. İTO Aile Hekimleri Komisyonu, konuyu gündemine aldı. Türk Tabipleri Birliği, sendika ve dernek temsilcilerinin oluşturduğu platform da bakanlıktan randevu istedi. Dr. Hekimoğlu, İstanbul’da aile hekimi başına düşen nüfusun 4 binlerin üzerinde olduğunu belirterek “Bakanlığın yeni öngördüğü düzenlemede 3 bin 500 nüfus üzerinden maaş ödemesi yapılacak. Standardın çok üstünde kişiye ek bir ücret almadan hizmet vermek zorunda kalınacak.”

Kayıtlı hasta fazla

Bakanlığın, ceza puanı sistemini ağırlaştırmak istediğini kaydeden Hekimoğlu, şöyle devam etti: “Hekim, kronik hasta takibi yapmazsa, negatif performans diyerek maaş kesme yoluna gidilecek. Hasta sayısı fazla olduğu için herkese ulaşmak mümkün değil. Bakanlık, hasta sayısı azaltılmadan, personel sayısı arttırılmadan, bina sorunu çözülmeden, maaşı düşürmek, iş yükünü arttırmak istiyor. Şubat 2017 tarihinde İstanbul’da ek yerleştirmede ilan edilen 518 birimin yine çoğunlukla ne binası, ne hemşiresi, ne de nüfusu var. Hekimler artık aile hekimliğini seçmiyor. Yanlış politikalarda ısrar, toplum sağlığına zarar veriyor. ”