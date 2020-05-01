Sağlık Bakanlığı örnek menüler hazırladı: "Aldığınız kaloriyi kontrol edin"

Sağlık Bakanlığı, salgın nedeniyle evde kalma süresinin uzamasının normalden fazla yemek yemeye neden olabileceğine dikkat çekerek örnek menüler hazırladı.

Bakanlık, "Aldığınız kaloriyi kontrol edin, haftalık menü planı yapın" sözleriyle vatandaşlara uyarıda bulundu.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre Sağlık Bakanlığı, 'Evde Kal Sağlıklı Beslen' adı altında yaptığı bilgilendirmede örnek menüler hazırladı ve şu uyarılarda bulundu:

"Vücut ağırlığı değişiminde en önemli risk grubu çocuklar, ergenler ve obez bireylerdir. Unutmayın obezite ve obeziteye bağlı kronik hastalıklar, toplum için önemli bir halk sağlığı sorunudur. Fazla kilolu ya da obez olmak, hipertansiyon, hiperlipidemi, kalp damar hastalıkları, inme, Tip 2 diyabet, bazı kanser türleri, kas eklem hastalıkları ve solunum sistemi hastalıkları gibi pek çok sağlık sorunları riskini artırır.

Yaşamın her döneminde olduğu gibi bu süreçte de yeterli ve dengeli beslenme sağlığın korunması için esastır. Bu nedenle süt ve ürünleri, et, tavuk, balık, yumurta, baklagiller, yağlı tohumlar, sert kabuklu yemişler, tam tahıllı ekmek ve tahıllar (pirinç, makarna, bulgur), sebzeler ve meyvelerden yeterli miktarda alınmalıdır."

"Bağışıklık sistemini güçlendirin"

"Mücadeleye bağışıklık sistemini güçlendirerek başlayın. A ve C vitamini gibi antioksidan vitaminlerden zengin havuç, brokoli, kabak, lahana, karnabahar, maydanoz gibi sebzeler, portakal, mandalina ve elma gibi meyveleri bol bol yiyin. E vitamini de bağışıklık sistemini güçlendirmede oldukça etkilidir. Bu nedenle yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller, fındık, ceviz gibi yağlı tohumlar tüketin.

Vücut ağırlığının denetiminde posa (lif) içeriği yüksek olan besinlerin tüketimi önemlidir. Bunun için beyaz ekmek yerine tam tahıl ürünleri, pirinç yerine bulgur pilavı, sebze ve meyve sularının yerine meyvenin kendisini tüketin. Kuru baklagillerin tüketimini arttırın. Yiyecekleri iyice çiğneyin ve yavaş yavaş tüketin. Günlük 1.5-2 litre su tüketin. Haftalık mönü planı yapın ve bu doğrultuda alışveriş listesi oluşturun. Aç karnına yiyecek ve içecek alışverişi yapmayın."

"Izgara tercih edin"

"Küçük porsiyonlar tercih edin. Kızartma yerine ızgara, haşlama ve buharda ve fırında pişirme yöntemlerini seçin. Dışarıdan yiyecek sipariş etme durumlarında sağlıklı seçimler yapın. Yiyecek içecek alışverişi yaparken besin etiketlerini okuyun. Etikette yer alan porsiyon başına enerji ve besin öğesi içeriklerine dikkat edin. Hazır gıda paketlerindeki kalori, yağ, tuz ve lif bilgilerini okuyun. Aşırı tuz tüketiminden kaçının."

Menü 1

Sahur

Açık çay / Bitki çayı (şekersiz)

1 adet büyük boy kuru hurma

1 porsiyon mantarlı omlet (3 yemek kaşığı mantar, 20 gram kaşar peyniri, 1 adet yumurta ve 1 tatlı kaşığı tereyağı ile)

1 avuç fındık (çiğ)

2 ince dilim ekmek (tam tahıllı, çok tahıllı vb.)

1 orta boy elma

Domates-salatalık-yeşillik (yağsız)

İftar

1 kase süzme mercimek çorbası

1 porsiyon tavuk sote

1 porsiyon nohutlu bulgur pilavı

1 kâse yoğurt

2 ince dilim ekmek (tam tahıllı, çok tahıllı vb.)

1 küçük kâse kiraz

Az miktarda sütlü irmik helvası

Salata (yağsız)

Menü 2

Sahur

Açık çay / Bitki çayı (şekersiz)

1 adet büyük boy kuru hurma

1 adet haşlanmış yumurta

5 adet zeytin

1 porsiyon peynirli poğaça

1 ince dilim ekmek (tam tahıllı, çok tahıllı vb.)

1 kase karışık hoşaf (az şekerli veya şekersiz)

Domates-salatalık-yeşillik (yağsız)

İftar

1 kase tarhana çorbası

1 porsiyon etli kabak dolma

Yarım porsiyon zeytinyağlı barbunya

1 kase yoğurt

2 ince dilim ekmek (tam tahıllı, çok tahıllı vb.)

Salata (yağsız)

1 orta boy elma