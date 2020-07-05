Sağlık Bakanlığı okullarda alınacak Koronavirüs önlemlerine ilişkin rehber hazırladı

Sağlık Bakanlığı okullarda alınacak yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemlerine ilişkin rehber yayınladı. Rehberde okulların Covid-19 bulaşması açısından riski olduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı rehberde okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve ailelere görevler düştüğü vurgulandı. Veliler okul açılmadan önce bilgilendirme formu ve taahütnâme imzalayacak. Öğrencilerin bırakılması ve alınması sırasında da maske ve mesafe kuralına uyulacak.

Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı rehberde veliler, ateş öksürük, burun akıntısı, solunum sıkıntısı, ishal şikayeti olması durumunda, aile içinde bu belirtilere rastlanması halinde veya Covid-19 tanısı alan kişi bulunması durumunda çocuklarını okul getirmeyeceklerine ve durumu okul yönetimine bildireceklerine ilişkin taahütname imzalayacak.

Hazırlanan rehbere göre öğrenci ve öğretmenler maske takacak. Okul girişlerinde, sınıflarda, koridorlarda el antiseptiği bulundurulacak. Temassız ateş ölçer ve maske de olacak .

Okullarda içerde bulunacak kişi sayısı öğrenci ve öğretmenler de dahil 4 metrekareye bir kişi düşecek şekilde düzenlenecek. Sınıf düzeni 1 metre sosyal mesafe olacak şekilde yapılacak .

Kantin, yemekhane gibi toplu kulanım alanlarında da bu kurala dikkat edilecek .

Milli Eğitim Bakanlığı, okulların 31 Ağustos'ta açılacağını duyurmuştu.