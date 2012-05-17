Sağlık Bakanlığı: O ilaçların hepsi yasaklı, almayın

Sağlık Bakanlığı yasaklıyor, Sanayi Bakanlığı ceza kesiyor, Reklam Kurulu reklamları durduruyor ama yine de internet ortamında satışı devam eden zayıflama haplarını pazarlayanlar, ünlü isimleri ve doktorları kullanıyor. Seda Sayan "Elma Krom", İvana Sert "X-TRA Kapsül" ve Mesut Yar "Antakya Biberi" satıyor!

Bakanlık: RTÜK durdursun

Alarma geçen Sağlık Bakanlığı genelgeyle uyardı: “Tarım Bakanlığı onaylı diye satılan ilaçların izni iptal edildi, reklamı yayınlayan bazı sitelere de ceza kesildi. Denetim artsın, RTÜK reklamları durdursun.”

Sağlık Bakanlığı'nın defalarca yasaklamasına rağmen "gıda takviyesi" adı altında Tarım Bakanlığı'ndan izin alınarak ithal edilen bazı ürünler, toplumun yakından tanıdığı ünlü kişilerin isimleriyle internet ortamında peynir ekmek gibi satılıyor. Sağlık açısından sakıncalı bu ürünleri satabilmek için çekilen reklam filmlerinde, ünlü isimler ve doktorlar rol alıyor.

Ünlüler reklamda

İnternette bu ürünlerin sitelerine girenler, Seda Sayan, İvana Sert ve Mesut Yar ile karşılaşıyor. Seda Sayan "Elma Krom", ikoncan İvana Sert "X-TRA Kapsül" ve yakın zamanda verdiği kilolarla gündeme gelen televizyon sunucusu Mesut Yar ise "Antakya Biberi"nin reklam filmlerinde oynuyor. Seda Sayan, bir doktor eşliğinde ürünün ne kadar faydalı olduğunu anlatıyor. İvana Sert, incecik formunu reklam filminde oynadığı ürünü kullanmasına borçlu olduğunu söylüyor, Mesut Yar ise Antakya Biberi'ni öve öve bitiremiyor. Dr. Mustafa Eraslan "Clavis ve Clavis Panax"ın reklamında, Dr. Ömer Coşkun ise "Klavis Panax" adlı ürünün reklamında "göz boyuyor".

'Onaylı' yalanı

Bu hapların satıldığı internet sitelerinde, ürünün Sağlık ve Tarım bakanlıklarınca "onaylı" olduğu özellikle belirtiliyor. İlaçların kısa sürede zayıflatıcı etkisi olduğu vurgulanarak ayda 6-8 kilo zayıflattığı ileri sürülüyor. Oysa ünlülerin reklam filmlerinde oynadığı bu ürünler, daha önce Sağlık Bakanlığı tarafından yasaklanmıştı. Bakanlık 2 ay önce, 13 Şubat'ta Antakya Biberi adlı hapı yasakladığını da açıklamıştı.

İvana Sert: Bilmiyordum yayını durduracağım

Haberde adı geçen sağlıklı zayıflama ürününün reklam yüzü olan İkoncan lakaplı modacı İvana Sert, yasaktan haberi olmadığını ifade etti. Sert, şunları söyledi: "Ben bu ürünler yararlı ve yasal olarak satılıyor düşüncesiyle gelen teklifi kabul edip tanıtımında yer aldım. Böyle bir yasağı sizden duydum. Hemen avukatım devreye giriyor. Eğer öyle bir şey varsa durduruyoruz. Ben sağlıksız bulunan bir ürünü asla tanıtmam, böyle bir şeyin içinde asla yer almam. Oğlumun Sırp asıllı bakıcısı biraz şişmandı. Önce onun denemesini istemiştim. Kilo verdiğini görünce teklifi kabul ederek tanıtım filmlerinde oynamıştım.

Şimdi gerekli yasal incelemeleri yapıp anlaşmamı gözden geçirerek yayını durduracağım."

Sağlık Bakanlığı'ndan 'Satış ve tanıtımı durdurun' genelgesi

Ünlülerin oynadığı reklam filmleriyle ilgili herhangi bir inceleme olup olmadığını sorduğumuz Sağlık Bakanlığı'ndan hem açıklama geldi, hem de bütün illerin sağlık il müdürlüklerine gönderilmek üzere bir genelge yayınlandı. Bakanlık, Elma Krom, X-Tra Kapsül gibi ürünlerin satış ve tanıtımlarının engellenmesini istedi.

Bakanlık ayrıca Dr. Mustafa Eraslan isimli kişinin, "Clavis" ve "Clavis Panax" isimli ürünün televizyon ve internette satışını yaptığı ve gerçeğe aykırı beyanlarla halkı istismar ettiğini belirtti. Bakanlık, bu ürünün de yasaklandığını duyurdu ve toplatma kararı aldı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan Habertürk'e yapılan açıklamada ise "Elma Krom" adlı ürünü pazarlayan bir internet sitesine 67 bin 200 TL para ve 2 internet sitesine de rekl aml arın durdurulması kararı verildiği belirtildi. Mesut Yar'ın reklamında oynadığı Antakya Biberi'ninin satışının yapıldığı 21 internet sitesi ile ilgili incelemenin ise devam ettiği bildirildi.

100 milyon dolarlık pazar

Mesut Yar'ın tanıtımını yaptığı ürünlerin satıldığı Markamed şirketinin genel müdürü Aslı Albayrak, kilo vermeye yardımcı ürünlerin Türkiye'de yılda 100 milyon dolarlık bir pazarının olduğunu belirterek, geçen yıl "altın çilek" hapının yaklaşık 1 milyon kutu satıldığını söyledi. Mesut Yar ile birlikte resmi işbirliği içinde olduklarını belirten Albayrak, Sağlık Bakanlığı yetkililerinin 1 ay önce yaptıkları kontrolde kendi ürünlerinde herhangi bir kimyasal maddeye rastlamadığını söyledi.