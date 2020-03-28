Sağlık Bakanlığı'nın zorunlu Koronavirüs yayınına sadece Turkuvaz Medya uymadı!

Sağlık Bakanlığı’nın yeni tip Koronavirüs konusunda farkındalık yaratılması için hazırladığı zorunlu yayın kararına uymayan tek yayıncı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı Berat Albayrak’ın kardeşi Serhat Albayrak’ın başında bulunduğu Turkuvaz Medya Grubu oldu.

Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan zorunlu yayını Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), tüm yayıncıların saat 21.00’de yayımlamasına karar verdi.



Cumhuriyet gazetesinin haberine göre; 43 yayıncı, aynı anda, 1 dakika 50 saniyelik görüntüyü saat 21.00’de ekranlarına getirdi. RTÜK’ün bu kararına, Turkuvaz Medya Grubu uymadı. Yayıncılar, Turkuvaz’ın, hiçbir televizyon kanalında saat 21.00’de zorunlu yayına yer vermemesine tepki gösterdi.

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı: Bu tavır, mücadelede neyi tercih ettiklerinin de açıkça ilanıdır

Konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan RTÜK üyesi İlhan Taşcı, yayıncı grubun kendisini her türlü kamu otoritesinden üstte gördüğünü belirterek “Böylesine yaşamsal bir konuda Turkuvaz Medya Grubu safını reytingden, reklam gelirinden yana kullanmıştır. 43 yayıncı aynı anda zorunlu yayını ekranlarına getirirken, ATV, A Haber, A Spor, Koronavirüs'le mücadele filmini yayımlamadı. Bu tavır, mücadelede neyi tercih ettiklerinin de açıkça ilanıdır.



Bunun bahanesi olamaz. Sırtlarını dayadıkları Saray, siyasi aktörler, abiler ve kardeşler, en başta bu yayıncı grubu uyarmalıdır. Bu tutumlar, diğer yayıncıların iyi niyetine, ülkenin karşı karşıya olduğu tehlikeye karşı topyekûn mücadele ruhuna da zarar veriyor” dedi.