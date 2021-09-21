Sağlık Bakanlığı'nın açtığı mülakatta adaya "Alevi" sorusu

Kenanoğlu önergesinde kamuya işe alımlarda mülakatlar zorunlu ise bunun profesyonelce ve mesleki formasyon ölçen tarafsız bir komisyon tarafından kamera kaydı ile yapılması gerektiğini ifade etti.

"Mülakatlarda insanların inançları, etnik kimlikleri neden sorulmaktadır?"

Kenanoğlu tarafından Bakan Koca'nın yanıtlaması istemiyle yöneltilen sorular şöyle:

-Bakanlığınızın açtığı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanlığı kadrosuna katılan adaya köyünün Alevi köyü mü olduğu sorusu sorulduğu tarafınızca bilinmekte midir?

-Mülakatlarda insanların inançları, etnik kimlikleri neden sorulmaktadır? Mülakatlarda mesleki alan dışında sorular neden sorulmaktadır?

-Mülakatlarda bu tür sorular sorulmasının esasen ayrımcılığa hizmet ettiği bilindiği halde bu uygulamaya neden devam edilmektedir?

-Mülakatlar hangi amaçla yapılmaktadır? Mülakatların amacı insanların inancını, kimliğini öğrenmek ve ona göre karar vermek için mi yapılmaktadır?

-Bu tür sorunların yaşanmasına yol açan, insanların inançlarından, etnik kimliklerinden veya siyasi tercihlerinden dolayı ayrımcılığa uğramasına neden olan mülakat uygulamasından vazgeçilecek midir?

-Kamuoyuna yansıyan bu haberden dolayı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanlığına alım komisyonu hakkında bir soruşturma başlatılacak mıdır?