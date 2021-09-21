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Sağlık Bakanlığı'nın açtığı mülakatta adaya "Alevi" sorusu

Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanlığı kadrosuna başvuran sağlıkçı A.D'ye iddiaya göre mülakatta, "Yozgat’taki köyünün Alevi mi Sünni mi" olduğu soruldu ve "Alevi" cevabını veren A.D. mülakatta elendi

21 Eylül 2021 16:33

Ankara’da Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS) 96 puan alan bir sağlıkçı Sağlık Bakanlığının açtığı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon uzmanlığı kadrosuna başvurdu. Ancak A.D. isimli aday, iddiaya göre mülakatta Alevi olduğu söyleyince aldığı yüksek puana karşın ataması yapılmadı.

Fahrettin Koca'ya soruldu

96 puan alan Alevi adayın sözlü mülakatta elenmesi Meclis gündemine taşındı. HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanlığı kadrosuna başvuran sağlıkçı A.D’ye mülakatta "Yozgat’taki köyünün Alevi mi Sünni mi olduğu sorulduğunu ve Alevi olduğunu söyleyen A.D.’nin mülakatta elendiğini" belirterek Sağlık Bakanlığı’na konuyla ilgili soru önergesi verdi.

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