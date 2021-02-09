Sağlık Bakanlığı'nın 9.8 liraya aldığı PCR test kitini, İLBANK pazarlık usulü ihaleyle 200 liraya almış

Sağlık Bakanlığı’nın 9.8 liraya satın aldığı PCR test kitlerini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı İller Bankası’nın (İLBANK) pazarlık usulü ihaleyle 200 liraya aldığı belirtildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, PCR test kitlerini 9.8 liraya aldıklarını açıklamış ve bu fiyatın üzerinde fiyat olamayacağını söylemişti.

Sözcü'den Erdoğan Süzer imalı habere göre, Çevre Bakanlığı, PCR test kitlerini İLBANK'ın kritik görevlerde bulunan personellerine test yapılması için satın aldığını savundu.

İLBANK sahada çalışan personeline 12 ay boyunca Covid-19 testi yaptırmak amacıyla geçen yılın sonunda PCR test hizmeti alım ihalesi düzenledi. Pazarlık usulüyle yapılan ihalenin sonunda TRG Seyahat Acentesi Turizm A.Ş. firmasının 300 bin liralık teklifi kabul edildi ve firmayla sözleşme imzalandı.