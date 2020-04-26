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Koronavirüs

Sağlık Bakanlığı’ndan toplam test sayısı düzeltmesi

Yaklaşık 9 bin eksik yazılan test sayısı düzeltildi

26 Nisan 2020 20:23

Sağlık Bakanlığı, 26 Nisan Koronavirüs tablosundaki toplam test sayısını eksik yazdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın da paylaştığı tabloda önce “Toplam test sayısı 889 bin 742” olarak yer aldı.

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25 Nisan’da 868 bin 565 olan toplam test sayısına bugün 30 bin 177 daha eklendi.

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Toplam test sayısı böylece 898 bin 742 oldu.

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Bakanlık ilk paylaştığı sayıları düzeltti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs tablosuna dair Twitter’dan yaptığı değerlendirmede “Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için 50.000’e varan günlük test kapasitemizin 30.000’i kullanıldı” demişti.

Aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor

Türkiye’de en yüksek 23 Nisan’da 80 bin 808 kişiyi gören aktif vaka sayısı, düşmeye devam ediyor.

24 Nisan’da 80 bin 575, 25 Nisan’da 79 bin 495 olan aktif vakalar bugün (26 Nisan) 78 bin 185 oldu.

Aktif vaka sayısı, toplam vaka sayısından iyileşen ve hayatını kaybeden hastaların çıkarılmasıyla bulunuyor.

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