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Sağlık Bakanlığı'ndan su tasarrufu çağrısı

20 Ocak 2021 17:44

Sağlık Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden su tasarrufu uyarısında bulundu. Bakanlık tarafından yapılan paylaşımda, su tasarrufu için yapılabilecekler yer aldı.

Sağlık Bakanlığı'nın paylaşımında, "Ellerinizi sabun ve suyla sık sık yıkamayı ihmal etmeyin ama bu sırada suyu boş yere akıtmayın.

Su kaynaklarını doğru kullanarak kuraklıkla mücadele etmek için uygulanabilecek yöntemler: 

Ellerinizi sabun ve suyla sık sık yıkamayı ihmal etmeyin. Ama bu sırada suyu boş yere akıtmayın. Dişlerinizi fırçalarken ve banyo yaparken de suyu boş yere akıtmayın. Çamaşır ve bulaşık makinelerini tam doldurup çalıştırın. Damlayan muslukları tamir edin" ifadeleri yer aldı.

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Sağlık Bakanlığı'ndan su tasarrufu çağrısısağlık bakanlığıtwittersu tasarrufu
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