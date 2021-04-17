Sağlık Bakanlığı'ndan "risk" uyarısı: Sigara kullanan ve tütün dumanına maruz kalanların Covid-19'a yakalanma ihtimali çok daha yüksek

Türkiye'de artan vaka ve ölüm sayıları endişe yaratırken, Sağlık Bakanlığı "Bilimsel çalışmalar, sigara kullanan ve tütün dumanına maruz kalan kişilerin, kullanmayan ve sigara dumanına maruz kalmayanlara göre Covid-19'a yakalanma riskinin çok daha yüksek olduğunu gösteriyor" açıklaması yaptı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, sigara ve tütün kullanımının Covid-19 ile mücadele edilen bu dönemde her zamankinden çok daha fazla tehlike içerdiği belirtildi.



Ramazan ayının sigarayı bırakmak için fırsata çevrilebileceği belirtilerek, "Bilimsel çalışmalar, sigara kullanan ve tütün dumanına maruz kalan kişilerin, kullanmayan ve sigara dumanına maruz kalmayanlara göre Covid-19’a yakalanma riskinin çok daha yüksek olduğunu gösteriyor. Sigara kullanımı, ramazan ayında da son derece ciddi sağlık sorunlara sebep olabiliyor.



Tüm gün sigara kullanılmamasının ardından, iftar sonrası üst üste sigara içilmesi ya da başka bir tütün ürünü kullanılması ile kandaki nikotin ve karbonmonoksit düzeyinde ani yükselmeler oluyor. Bunun etkisiyle damarlarda daralma meydana geliyor ve organlara yeterli oksijenin taşınması zorlaşıyor. Bunun sonucu olarak da tansiyon yükselmesi, beyin kanaması ve inme riski artıyor. Ayrıca ani nikotin artışı, çarpıntıya sebep oluyor ve kalp krizi riskini artırıyor" denildi.

"Vatandaşlarımızı sigarayı bırakmaya davet ediyoruz"

Sigarayı bırakmak isteyenler için Sağlık Bakanlığı 'ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'nın ramazan ayında da 7 gün 24 saat hizmet verdiği hatırlatılan açıklamada şöyle denildi: "Danışma hattında, sigara bırakma sürecini kolaylaştıracak bilişsel-davranışsal tedavilere ilişkin destek sağlanırken, sigara bırakma polikliniklerinde hekimlerimiz tarafından uygun hastalara ilaç tedavisi de başlanabiliyor.



Sigara bırakma tedavisinde kullanılan ilaçlar, vatandaşlarımızın hizmetine ücretsiz olarak sunuluyor. Tütün ürünü kullanımı bırakıldığı andan itibaren oluşturduğu sağlık riskleri azalıyor ve vücutta olumlu bir değişim başlıyor. Bu nedenle sigara ve diğer tütün ürünlerini kullanan vatandaşlarımıza ramazan ayını fırsat bilerek Sağlık Bakanlığının da desteğiyle sigarayı bırakmaya davet ediyoruz."