Sağlık Bakanlığı'ndan online Koronavirüs testi

Çin'in Vuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını Türkiye'yi de tehdit ederken, Sağlık Bakanlığı online test uygulamasını devreye soktu.

Vatandaşların Koronavirüs riskini online sorgulayabilmeleri için koronaonlem.saglik.gov.tr adresli bir site açtı.



Sorulan sorulara verilen yanıtlara göre “Beyan ettiğiniz bilgiler doğrultusunda koronavirüs ile karşılaşmış olma ihtimaliniz düşüktür” ya da “Beyan ettiğiniz bilgiler doğrultusunda sağlık durumunuzun yakından değerlendirilmesi için lütfen maskenizi takarak en yakın sağlık kuruluşuna başvurunuz” uyarısında bulunuluyor.

Bir günde 5 başvuru

TC kimlik numarasıyla girilen girilen sitede yoğunluğu önlemek için bir vatandaşın bir günde en fazla beş başvuru yapma hakkı bulunuyor.



Test başlamadan önce “Sonuçlar sadece öneri niteliği taşımaktadır ve nihai bir sonuç/kesinlik içermemektedir, tavsiye niteliğindedir” diye de bir uyarı yapılıyor.