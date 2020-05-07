Sağlık Bakanlığı'ndan İngiltere'ye gönderilen ekipmanlarla ilgili açıklama: Hiçbir sorun olmadığı teyit edildi

Sağlık Bakanlığı, İngiltere'nin Türkiye'den satın aldığı ve kusurlu olduğunu açıkladığı koruyucu ekipmanla ilgili açıklama yaptı.

Türkiye'den Birleşik Krallık’a ilk aşamada 7 Nisan'da 100 bin tulum, 100 bin cerrahi maske ve 50 bin N95 maske hibe edildiği belirtilen açıklamada, hem hibe edilen hem de ikinci aşamada satılan ürünlerin CE ve ISO sertifikalarının İngiltere'ye ibraz edildiği bilgisi yer aldı:

"Tüm bu ürünler, kamusal sağlık sisteminin idaresini ve koordinasyonunu yürüten National Health Services (NHS)’in onayının ardından İngiltere’ye gönderilmiştir. Yukarıda anılan haberler üzerine İngiliz makamlarıyla temasa geçilmiş, Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından gönderilen ürünlerle ilgili hiçbir sorun olmadığı NHS yetkilileri tarafından yazılı olarak teyit edilerek tarafımıza bildirilmiştir. Ayrıca Dışişleri Bakanlığımız üzerinden de resmi yazı ile İngiltere’nin ilgili makamlarından duruma ait açıklama ve bilgi talep edilmiştir."

"İngiltere'nin kusurlu dediği koruyucu ekipmanın satışıyla hükümetin bir ilgisi yok"

Üst düzey bir Türk hükümeti yetkilisi, İngiltere'nin kusurlu olduğunu açıkladığı koruyucu ekipmanla, hükümetin bir ilgisinin olmadığını söyledi.

Adının açıklanmasını istemeyen yetkili "Bildiğiniz gibi, Türk hükümeti, bir ihraç yasağı olmasına karşın, İngiliz makamlarıyla dayanışma adına bu satışa onay verdi" dedi.

Yetkili, "Türk hükümetinin üretim, paketleme ve İngiltere'ye teslimatı konusunda hiçbir dahli olmadı. Bu, alıcı ve Türkiye'deki özel bir şirket arasındaki bir sorun, hükümeti ilgilendiren bir konu değil" dedi.

Söz konusu yetkili, Türkiye'nin İngiltere'ye bağışladığı koruyucu ekipmanda, benzer sorunlar yaşanmadığını ve İngiltere hükümetinin minnettarlığını ifade ettiğini vurguladı.