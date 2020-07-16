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Sağlık Bakanlığı’ndan iki büyük Koronavirüs ihalesi

Bakanlık, Favipiravir ve N95 maske için ihale açtı

16 Temmuz 2020 09:52

Sağlık Bakanlığı, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü aracılığı ile 10 bin kutu Favipiravir ve 500 bin adet N95 maskesi için Devlet Malzeme Ofisi kanalıyla ihale açtı. Her iki ürün de iç piyasadan tedarik edilecek

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