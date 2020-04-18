Sağlık Bakanlığı'ndan "Hayat Eve Sığar" Uygulaması: Riskli Bölgeler Cebinizde!

Sağlık Bakanlığı, Koronavirüs salgınında riskli bölgelerin görülebileceği ve sağlık durumlarına ilişkin bilgi edinebilecekleri "Hayat Eve Sığar" uygulaması hazırladı.

Google Play Store ve App Store üzerinden indirilen uygulamada ilk olarak "onlıne Covid-19" karşınıza çıkıyor. Testi dolduranlar sağlık durumuyla ilgili olarak bilgi ediniyor.

Uygulamada, 'Sağlık Durumu', 'Yoğunluk' ve 'Ailem' başlıklı üç ana kategori yer alıyor. 'Sağlık Durumu' sekmesinde en yakın sağlık kuruluşları ile Alo 184 hattı bilgisi bulunuyor.

'Yoğunluk' bölümünde, konum bilgilerini giren yurttaşlar, riskli bölgeleri görebiliyor. Konuma göre evde izolasyonun yüksek olup olmadığı ya da enfekte sayısına göre risk bulunup bulunmadığı bilgisi yer alıyor.

Dileyenler "Ailem" sekmesine aile bireylerinin bilgilerini ekleyerek takibini yapabiliyor.

Uygulamada, hastane, eczane, metro, otobüs ve marketlerin yerleri de gösteriliyor.