Sağlık Bakanlığı'ndan 'Covid-19 aşısı nasıl uygulanacak?' videosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlık tarafından hazırlanan "Covid-19 aşısı nasıl uygulanacak?" başlıklı videoyu paylaşırken, "Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız" dedi.

Koca, Twitter hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Aşı uygulaması hakkında pratik bilgilere aşağıdaki videodan ulaşabilirsiniz. Salgınla mücadeleyi birlikte kazanacağız."

Aşı sürecinin 8 aşamadan oluştuğu belirtilen videoda, aşı olmadan önce ve sonra neler yapılacağına ilişkin bilgiler yer alıyor.

Türkiye, Çinli şirket Sinovac'tan tedarik ettiği 3 milyon CoronaVac aşısıyla, aşılama kampanyasına geçen hafta başlamıştı. İlk aşıyı Bakan Fahrettin Koca, canlı yayında olmuştu.

Kampanyanın ilk üç gününde 678 bin kişinin aşılandığı belirtilirken, aşı tedarik sürecinin nasıl devam edeceği bilinmiyor. Türkiye, şu an elinde bulunan aşı miktarıyla sadece 1,5 milyon kişiye 2 doz aşı uygulayabilecek.