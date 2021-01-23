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Sağlık Bakanlığı'ndan 'aşıda dolandırıcılık' uyarısı

23 Ocak 2021 18:21

Sağlık Bakanlığı'nca, bakanlık tarafından gönderilmiş izlenimi verilen 'aşı sıranız geldi' içerikli sahte SMS ile vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığının tespit edildiği belirtilerek, SMS'de yer alan linke tıklanılmaması uyarısında bulunuldu.

Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, 'aşı sıranız geldi' içerikli sahte SMS'lere ilişkin uyarı yapıldı. Bakanlık tarafından gönderilmiş izlenimi verilen mesajlar ile vatandaşların dolandırılmaya çalışıldığının tespit edildiği belirtilerek, "Dolandırıcıların gönderdikleri SMS'de yer alan linke tıklayan vatandaşların kişisel bilgileri dolandırıcıların eline geçmektedir. Bakanlık vatandaşlara 'aşı sıranız geldi' içerikli bir SMS göndermemektedir. Kişisel bilgilerinizi ve kimlik bilgilerinizi kimseyle paylaşmayınız, kısa mesajda yer alan linke tıklamayınız" denildi.

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