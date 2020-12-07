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Koronavirüs

Sağlık Bakanlığı'ndan aşı uyarısı: İtibar etmeyiniz

07 Aralık 2020 16:22

Sağlık Bakanlığı, sosyal medya hesabından "COVID-19 aşı uygulaması konusunda tanımadığınız numaralardan gelen çağrı ve mesajlara itibar etmeyiniz." mesajını paylaştı.

Koronavirüs salgınında tüm dünyanın beklediği aşı, Türkiye'de dolandırıcılar için malzeme oldu. Vatandaşın cep telefonuna "http://wwww.Aşı Randevu Oluşturma" şeklinde mesaj atan dolandırıcılar onay verenleri tuzağa düşürüp hesaplarına ulaşıyor.

Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan da açıklama geldi.

Twitter'dan açıklama yapan Sağlık Bakanlığı, "COVID-19 aşı uygulaması konusunda tanımadığınız numaralardan gelen çağrı ve mesajlara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verdi.

 

 

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