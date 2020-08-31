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Sağlık Bakanlığı'ndan 1.1 milyon liraya Covid-19 anketi

31 Ağustos 2020 09:17

Sağlık Bakanlığı, “Toplumun Koronavirüsle ilgili algısını ve davranış düzeyini” araştırmak için 1.1 milyon liraya anket yaptıracak. Anket ihalesini GENAR Araştırma Şirketi aldı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre Sağlık Bakanlığı’na bağlı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, İhsan Aktaş’ın başkanı olduğu GENAR Araştırma Şirketi’ne 1 milyon 99 bin TL ödeyerek araştırma yaptıracağını açıkladı. Sağlık Bakanlığı ile Genar Araştırma Şirketi arasında 14 Ağustos tarihinde imzalanan sözleşmede “Toplumun Yeni Koronavirüsle ilgili Algı ve Davranış Düzeyini Ölçecek Koronavirüs Barometresi Araştırması” yapılacağı belirtildi. Bakanlık, araştırmanın 270 gün içerisinde tamamlanmasını da istedi.

Üç ayrı saha araştırması

Sağlık Bakanlığı, milyonlarca liralık araştırmaya yönelik, “Salgınla mücadelede olumlu yöndeki veya risk içermesi muhtemel toplumsal eğilimleri anlamaya ve mücadele gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapılacaktır” açıklaması yaptı. Bakanlık, araştırma kapsamında GENAR Araştırma Şirketi’nin üç adet saha araştırması yapacağını ve araştırmanın belirlenen örneklem büyüklüğü kapsamında, “hanelerde rastgele olarak belirlenen birer kişiye yüz yüze anket uygulaması” şeklinde yapılacağını da belirtti.

İSKİ'nin itibarını araştırmışlar

İhsan Aktaş’ın başkanlığını yaptığı GENAR Araştırma Şirketi, AKP yönetiminde olduğu dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden ihale aldığı biliniyor. (İBB) AKP yönetiminde olduğunu yıllarda da İBB’den ihale aldığı ortaya çıktı. GENAR Araştırma Şirketi 2018 yılında İstanbul Su ve Kanal İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü’nün “Kurumsal İtibar ve Algı Araştırması” ihalesini de 171 bin 500 TL’ye aldı. İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü, 2015 yılında “Belediye Bilgi Teknolojileri İletişim Araştırması” ihalesini de 152 bin 500 TL’ye Genar Araştırma Şirketi’ne verdi. İBB, her iki ihaleyi de Kamu İhale Kanunu’nun tartışmalı pazarlık yöntemiyle düzenleyerek GENAR Araştırma Şirketi’ne verdi.

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