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Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak kurulan enstitü 6 yıl boyunca hiçbir iş yapmamış!

08 Ekim 2020 08:47

Sayıştay’ın Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı 2019 yılı denetim raporuna göre, 2014’te Sağlık Bakanlığı’na bağlı olarak kurulan Türkiye Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Enstitüsü, 6 yıl boyunca hiçbir iş yapmadı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, enstitünün kuruluş amacı, bozulan insan sağlığının düzeltilmesine ve korunmasına katkı sağlamak olarak belirlendi. Enstitüden bu amaç doğrultusunda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapması beklendi. Buna karşın söz konusu enstitü, 2014-2017 yılları arasında hiçbir faaliyette bulunmadı. Kuruma bir başkan bile atanmadı. Türkiye Sağlık Politikaları Enstitüsü Başkanı, 2017’de “vekâleten” enstitü başkanı olarak görevlendirildi.

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