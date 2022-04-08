T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sağlık Bakanlığı'na ait uçak, Faslı Yusuf bebek için Hollanda'ya gidiyor

Yusuf bebeğin annesi Erdoğan'a seslenerek Türkiye'den yardım istedi

08 Nisan 2022 08:44

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastalığına çare bulunamayan Faslı Yusuf bebeğin Türkiye'ye getirilmesi için bakanlığa ait uçağın Hollanda'ya hareket edeceğini açıkladı.

Hastalığına Fas'ta ve Hollanda'da tedavi bulunamayan Yusuf bebeğin annesi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenerek Türkiye'den yardım istedi. Bakan Koca, Yusuf bebeğin annesinin yardım isteğini geri çevirmeyerek Bakanlığa ait uçağın Hollanda'ya hareket edeceğini açıkladı.

Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Faslı Yusuf bebeğin bir hastalığı var. Ne doğduğu Hollanda'da ne Fas'ta çare bulunabildi. Annesine, 'İsterseniz çocuğunuzun hayatını sonlandırabiliriz' denmiş. O ise umudunu, yardımları karşılığında beklentisi yok dediği Cumhurbaşkanımıza bağladı. Uçağımız bu sabah kalkıyor" ifadelerini kaydetti.

Fahrettin KocaFaslı Yusuf bebektürkiyeuçakhollanda
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24