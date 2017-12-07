Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Gümüş: 3 yıl içinde eski hastaneler yenilenecek

Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya), (DHA) - SAĞLIK Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Eyüp Gümüş, sağlık yatırımlarının tamamlandığını belirterek, \"Türkiye, önümüzdeki 3 yıl içinde tamamen hastane işini bitirmiş, eski hastaneleri yenilemiş bir ülke olacak\" dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından düzenlenen Uluslararası Katılımlı 3\'üncü Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetim Kongresi, Antalya\'nın Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde başladı. Kongrenin açılışına Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Gümüş de katıldı.

Müsteşar Gümüş, kongredeki konuşmasında, sağlığın dinamik bir süreç yönetimi olduğunu söyledi. Bu sürecin koordine edilmesi ve Türkiye\'nin her köşesinde verimli şekilde hizmetin sürdürülmesi gerektiğini aktaran Gümüş, yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile bakanlığın tüm yönetim yapısının yeniden şekillendirildiğini anlattı. İllerdeki üçlü sistemin artık sağlık müdürlerinin üzerine yönlendirildiğini kaydeden Gümüş, \"Kamu hastanelerimizin, halk sağlığı birimimizin, genel müdürlüğümüzün ve diğer sağlık hizmetlerinin koordine edildiği bir yapıyı sağladık. 9 bine yakın yöneticimiz, yeniden atanıyor. 1 aydan beri yöneticilerimizin bir kısmı revize oluyor, illerde yeni arkadaşlarımız katılıyor. 9 bine yakın yeni sözleşmenin bu hafta sonuna kadar yüzde 95\'ini tamamlayacağız ve görevlerine başlayacaklar\" dedi.

\'HASTANELERİMİZİ YENİDEN YAPIYORUZ\'

Sağlık Bakanlığı\'nın günümüzde 620 bin çalışanı olduğunu, üniversiteler dahil edildiğinde Türkiye\'nin sağlık alanında 1 milyona yakın insan gücüne sahip olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Gümüş, her geçen gün insan gücünün daha kaliteli hale geldiğini söyledi. Türkiye\'deki sağlık yatırımlarının da tamamlandığını belirten Gümüş, \"4 yıl önce aktive ettiğimiz \'Şehir Hastaneleri Projeleri\'mizi tamamlıyoruz. 2018 yılında başta Bilkent Şehir Hastanemiz olmak üzere Kayseri Şehir Hastanemiz, Elazığ Şehir Hastanemiz gibi diğer şehir hastanelerimizi de açacağız. En son Adana Şehir Hastanemiz hizmete girdi. Resmi açılışını yapacağız. Bu şekilde çok büyük merkezlerimizi de kurguluyoruz. Hastanelerimizi yeniden yapıyoruz. Türkiye, önümüzdeki 3 yıl içinde tamamen hastane işini bitirmiş, eski hastaneleri yenilemiş bir ülke olacak. Bundan sonraki süreçte de bu hastanelerimizi iyi çalıştıralım. Hem milletimize hem de bu hastanelerin bazılarında sağlık turizmini geliştirmekle ilgili çalışıyoruz\" diye konuştu.

\'PLAZMA ÜRÜNLERİNİN ÜRETİLMESİNE YÖNELİK ÇALIŞMALARI TAMAMLADIK\'

İki yıl önce kurulan Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu ile Sağlık Turizmi Yönetmeliği\'nin çıkarıldığını hatırlatan Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Gümüş, 2018\'de sağlık turizmi yapacak hastaneleri belirleyeceklerini ve hangi kliniklerin bunu yapacağını ilan edeceklerini söyledi. Türkiye\'de sağlık endüstrisinin gelişmesinin çok önemli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Gümüş, şöyle konuştu:

\"Türkiye, yaklaşık 1 milyarın üzerinde plazma ürünü ithal ediyordu. Bu arada Türkiye\'de Kızılay, topladığı kanları herhangi bir tesis olmadığı için plazma kısımlarını atıyordu. Bu şekilde bir değerlendirmeyle Sosyal Güvenlik Kurumu\'muzla birlikte alım garantisi verilerek, Türkiye\'de Kızılay ile bir yerli ve yabancı şirket ortaklığının iş birliğiyle plazma ürünlerinin üretilmesine yönelik çalışmaları tamamladık. SGK da bunun ihalesini tamamladı. Sözleşme, yapıldı ve 6 aylık kesin sözleşme yapılacak süreç tamamlanıyor. Türkiye\'de, önemli bir kazanım sağlandı. İnşallah 3-4 yıl sonra bu fabrika, tamamen Kızılay\'ın vatandaşlarımızdan topladığı kan ürünlerini, plazma ürünleri üretecek ve Türkiye\'de yerli plazma fraksinasyon ürünleri Sağlık Bakanlığı\'mızın alım yöntemiyle yine SGK iş birliğiyle taahhüdümüzle birlikte sistemde kullanılacak.\"

Uluslararası Katılımlı 3\'üncü Tıbbi Tedarik Zinciri Yönetim Kongresi, 9 Aralık Cumartesi günü sona erecek.

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