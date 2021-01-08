Sağlık Bakanlığı müfettiş timi kurdu; yurt dışına gidenlere ‘negatif garantili’ test yapan firmalar aranıyor

Yurtdışına çıkışlarda zorunlu tutulan PCR testleri yeni bir kazanç kapısı haline geldi. VIP, hızlı test adı altında evlere ve işyerlerine kadar gelen özel firmalar, yolculuğa çıkacak kişilere negatif garantili testler yapmaya başladı.

Sabah gazetesinden Metin Can'ın haberine göre, fiyatları 600 TL'yi bulan bu hızlı testlerde 20 dakikada sonuç alınıyor. Eğer kişi pozitif ise Sağlık Bakanlığı'nın sistemine ya girilmiyor ya da anlaşmaya göre sonuç sisteme negatif olarak işleniyor. Kişi de aynı gün uçağına binerek, karantinadan kurtuluyor.

Uçak saatinden 24 saat önce yapılması zorunlu olan PCR testi pozitif çıkan birinin uçuş biletleri iptal oluyor.Test sınırlaması bulunmadığından bir gün kişi bakanlık sistemine pozitif kaydedilip, ertesi gün negatife geçebiliyor. Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre Türkiye'de 334 adet yetkilendirilmiş tanı laboratuvarı testleri yapıyor. Bakanlık bu konudaki şikâyetlerin artması üzerine özel bir müfettiş timi kurdu.

Bakanlık yetkilileri, "Yurtdışına çıkışta Covid-19 için yaptırılması zorunlu olan PCR test sonuçlarını 'pozitiften negatife' değiştirilerek uygunsuz işlem yapıldığı ihbarlarını ciddiyetle takip ediyoruz. Tespit ettiğimiz vakalar var. Bunların bazılarının bakanlığımızca yetkilendirilmemiş hastaneler olduğunu tespit edip, yasal işlem başlattık" açıklamasını yaptı. Bakanlık, test sonuçlarını e-nabız üzerinden gösteremeyen hiçbir sağlık kuruluşuna da itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.