Sağlık Bakanlığı, 'kusurlu hizmet' nedeniyle iki yılda 31 milyon TL tazminat ödedi

Sayıştay’ın Sağlık Bakanlığı 2019 yılı denetim raporuna göre bakanlık, geçen yıl sağlık hizmeti alan yurttaşların, hizmette yaşanan kusurlar nedeniyle açtığı davalar sonucu 31 milyon 290 bin 211 TL tazminat ödemek zorunda kaldı.

Bakanlık söz konusu kusurdan sorumlu personelinden ise tazminat tutarını temin etmede eksiklikler yaşadı. 2019’da kusurlu hizmetten ödenen tazminat miktarı 9 milyon 783 bin 426 lirayı buldu. Sayıştay, kusurlu hizmet konusunda bakanlığı geçen yıl da uyarmıştı. 2018 yılı denetim raporuna göre, Sağlık Bakanlığı’na söz konusu nedenden 125 dava açıldı. Davalar sonucu 21 milyon 506 bin 788 TL tazminat ödendi. Bakanlık iki yılda, sağladığı kusurlu sağlık hizmeti nedeniyle yurttaşlara toplam 31 milyon 290 bin 211 TL tazminat ödemek zorunda kaldı.