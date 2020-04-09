Sağlık Bakanlığı, Kızılay ve Yeşilay’a milyonlarca lira aktarmış

Sağlık Bakanlığı’nın 2019 yılında Kızılay ve Yeşilay’a milyonlarca liralık nakdi yardım yaptığı ortaya çıktı. Sağlık Bakanlığı 2019 Yılı Faaliyet Raporu’nun “Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler” başlıklı bölümünde yer alan bilgiye göre, Kızılay ve Yeşilay’a 110 milyon TL’nin üzerinde “nakdi yardım” yapıldı.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre Sağlık Bakanlığı bütçesinden Yeşilay’a aktarılmak üzere 24 milyon 320 bin TL’lik bütçe ayrılırken yıl sonunda bu tutar 93 milyon 289 bin TL’ye ulaştı. Faaliyet Raporu’nda “Türkiye Yeşilay Vakfı’na 23 milyon 289 bin 623 TL ve Türkiye Yeşilay Cemiyeti’ ne 70 milyon TL nakdi yardım yapılmıştır” ifadeleri yer aldı.

Yeşilay’ın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kızı ve aynı zamanda da Hazine ve Maliye Bakan Berat Albayrak’ın eşi Esra Albayrak, Yeşilay’da yönetim kurulu üyeliği görevini yürütüyor. AKP’li eski Bakan Fatma Betül Sayan Kaya’ın eşi İlyas Kaya’nın da Yeşilay’ın yönetim kurulu üyesi olduğu bilinirken Yeşilay’ın Genel Sekreter Yardımcısı Yasin Erol’un da iktidara yakınlığıyla bilinen Önder İmam Hatipliler Derneği’nde genel başkan yardımcısı olduğu öğrenildi. Yeşilay Genel Sekreter Yardımcısı Osman Baturhan Dursun’un Numan Kurtulmuş’un kurucusu olduğu HAS Parti’den milletvekili adayı olduğu, Yeşilay Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kaan’ın Önder İmam Hatipliler Derneği’nde genel başkanvekili görevinin yürüttüğü biliniyor.

Bakanlık bütçesinden Kızılay’a aktarılmak üzere 2019 yılında 6 milyon 650 bin TL’lik başlangıç ödeneği belirlenirken yıl sonuna kadar bu tutar da 17 milyon 995 bin TL’yi buldu.