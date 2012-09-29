Sağlık Bakanlığı'ndan 'kağıt' reçeteye devam uyarısı

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Nihat Tosun, yayınladığı genelgeyle Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 1 Temmuz'da başlattığı ''E-reçete'' uygulamasıyla ilgili hususlar konusunda hekimlerin dikkatini çekti.

akşam.com.tr'nin haberine göre; hastalara ıslak imzalı reçete verilmediğinin tespit edildiğini belirten Tosun'un yayınladığı genelgeye göre şu düzenlemelere gidilecek:

-Hekimler hastaların ilaçlarını SGK'nın sisteminden e-reçeteyle girmeye devam edecek. Ancak bunun için alınan şifreler ıslak imza gibi hukuki bir nitelik taşımadığı için, hekimler e-reçetelerin çıktısını alarak imzalayacak.

-Hastane başhekimlikleri, hasta muayenesi yapılan ve reçete düzenlenen tüm polikliniklerde çıktı alınabilmesi için bir yazıcı bulunduracak.

-Bu cihazın olmadığı polikliniklerde yazıcı alınıncaya kadar hekimler reçetelerini el yazısıyla yazacak ve imzalayacak.