Sağlık Bakanı Koca, illere göre haftalık vaka sayısını açıkladı

Sağlık Bakanlığı, 10-16 Nisan arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Haftalık verilere göre Çanakkale, İstanbul, Yalova, Kırklareli ve Tekirdağ 100 bin kişide en çok vaka görülen iller oldu.

Haftalık vaka sayısı İstanbul'da 920,57, Ankara'da 534,14, İzmir'de 351,97 olarak güncellendi.

Ayrıca Çanakkale, İstanbul, Yalova, Kırklareli ve Tekirdağ en çok vaka görülen iller olurken, en az vakanın görüldüğü iller ise Şırnak, Siirt, Van, Şanlıurfa ve Hakkari oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından şu ifadeleri kullandı:

"İllerimizde bir haftada 100.000 nüfusa karşılık gelen vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini bulabilirsiniz. Kısıtlama ve tedbirler artış hızını düşürmeye başladı. Bu düşüşü hızlı ve kalıcı hale getirmek için birlik olalım."