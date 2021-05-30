Sağlık Bakanlığı ile üretici firmalar anlaşamadı; doğuştan işitme engelli olan 40 çocuk ameliyat bekliyor

Doğuştan işitme engelli olan 40 çocuk beyin sapı implantı ameliyatı olmayı 2018 yılından beri bekliyor. Sağlık Bakanlığı ile cihaz üreten firmaların anlaşamaması sonucu duran ameliyatlar sonrası aileler endişeli.

Sosyal Güvenlik Kurumu, beyin sapı implantı ameliyatlarında kullanılan ve tamamı ithal olan cihazları yurt dışından getiriyordu. Ancak Sağlık Bakanlığı ile cihazları ülkeye getiren firmalar, 2018 yılında döviz kurundaki artış nedeniyle fiyatta anlaşamadı, ameliyatlar durduruldu.

Doğuştan işitme engelli olan 40 çocuğun yeniden duyabilmek için 4 yaşına kadar ameliyat olması gerekiyor. Zamanlarının kalmadığını söyleyen aileler, kendilerine bir an önce yardım eli uzatılmasını istiyor. Yalnızca tek kulak için yapılan ameliyatın bedelinin 120 bin ile 150 bin TL arasında olduğunu belirten yurttaşlar, “Bu para bizim için çok büyük ama devlet için çok küçük bir tutar” diyor.

"Kızım tek kulağıyla duyuyor ve cihaz arıza yapar diye çok korkuyoruz"

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, dört yaşındaki işitme engelli çocuğu için yıllardır ameliyat tarihi beklediğini söyleyen Veysel Delipalta, “2018 yılının temmuz ayında tüm Türkiye genelinde ameliyatlar durdu. Biz de zaman kaybetmemek için sosyal medyada yardım çağrısında bulunduk” dedi.

Kendilerine AHBAP grubu ve Haluk Levent’in yardım ettiğini belirten Delipalta, “Onların desteğiyle kızım tek kulağı için ameliyat edildi. Benim kızım o gün yardım eli uzatılmasaydı hâlâ duymuyor olacaktı. Ancak, kızım tek kulağıyla duyuyor ve cihaz arıza yapar diye çok korkuyoruz. İkinci kulak ameliyatı için uğraşıyoruz. Çünkü tek kulakla yön tayini yapamıyor, sesleri az duyuyor ve dil gelişimi için çift yönlü olarak iki kulağıyla duyması çok önemli” diye konuştu.

Ameliyat bekleyen ailelerin çaresiz durumda olduğu belirten Delipalta, “Bu çocukların tek kulak için olacakları ameliyatın devlete maliyeti 120 bin ile 150 bin TL arasında değişiyor. Koskoca devletin bu maliyeti karşılayamaması ne kadar acı. 40 çocuğun ameliyatını yapmak bu kadar zor olmamalı, ailelerin hepsi çaresiz” ifadelerini de kullandı.

"Çocukların artık bekleyecek zamanı kalmadı"

Biyonik Kulaklı Çocuklar Derneği Başkanı Hatice Çankır ise “Belki dünya tarihinde bile bir ülkede bu kadar çok beyin sapı ameliyatı bekleyen hasta olmamıştır” dedi. Çankır, şunları kaydetti:

“Bilindiği üzere işitme engellilerin, cihazlanma sonrası konuşma ve anlama yetisi gelişebiliyor. Ameliyat bekleyen çocuklar arasında 3-4 yaşına gelmiş, hâlâ cihazlanmamış çocuklar bulunuyor. Çocukların da ailelerin de artık bekleyecek zamanı kalmadı. Çocuklarımız için bu ameliyat adeta tünelden önceki son çıkış. Eğer ameliyat olamazlarsa tünelin karanlığında yitip gidecekler. Beyin sapı vakaları çok sık rastlanan vakalar arasında değil; ancak 2018 yılında ameliyatların durması nedeniyle bu kadar çok hasta yığılması oldu.”

"Ameliyat ülkemizde yalnızca iki şehirde yapılıyor"

İşitme Engelliler ve Aileleri Derneği (İED) Başkan Yardımcısı Onur Cantimur da, yaptığı açıklamada, “Çok ileri derece işitme kaybı ile doğan çocuklar için en etkin tedavi yolu cihazlandırmadır” diye konuştu. Cantimur, “Bir çocuğa koklear implant (biyonik kulak) uygulanabilmesi için hastanın iç kulağında salyangoz yapısı ve işitme sinirinin olması gerek. Doğuştan iç kulak salyangoz yapısı veya işitme sinirinin gelişmemiş olması durumunda beyin sapı ameliyatı yapılıyor. Beyin sapı implantı, gerek cihazlarının daha komplike olması gerekse hem kulak burun boğaz cerrahı hem de beyin cerrahının aynı anda girmesi nedeniyle çok zor bir operasyon ve ülkemizde yalnızca iki şehirde yapılıyor” ifadelerini kullandı.