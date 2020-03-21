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Koronavirüs

Sağlık Bakanlığı: 15 dakikada sonuç veren hızlı tanı kiti kullanılmaya başlandı

21 Mart 2020 16:34

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de Koronavirüs tanısında 15 dakikada sonuç verebilen hızlı tanı kitinin kullanımına başlandığını açıkladı.

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Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması göre artık Koronavirüs tanısında, 60-90 dakika içinde kapsamlı sonuç alınmasına olanak tanıyan yerli tanı kitinin yanı sıra 15 dakikada sonuç verebilen hızlı tanı kiti de kullanılacak.

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