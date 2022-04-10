Sağlık Bakanlığı hakkında KDK'ya yapılan şikayet sayısı 6 yılda yüzde 588 arttı

Kamu Denetçiliği Kurumu’na (KDK) Sağlık Bakanlığı’yla ilgili yapılan şikâyetlerin oranı 2015 yılından 2021 yılına kadar yüzde 588 arttı, toplam 5617’ye ulaştı. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, “Bu sayılar, iktidarın sağlık politikasına adeta ayna tutuyor” dedi.

CHP’li Emir, KDK’ye yapılan şikâyet başvurularının yıllara göre dağılımını paylaştı. Verilerin, “Sağlık Bakanlığı yönetilemiyor” eleştirilerinin haklılığını ortaya koyduğunu belirten Emir, “Şikâyet sayıları, iktidarın sağlık politikasına adeta ayna tutuyor. Hekimlerin taleplerine kör ve sağır olan bakanlık, yurttaşın sağlık hizmetine erişimde yaşadığı sorunları da görmezden geliyor” dedi.

Birgün'ün haberine göre, Sağlık Bakanlığı 2015 yılında 193 şikâyete konu oldu. Yurttaşlar, 2016 yılında ise Sağlık Bakanlığı’nın muhatabı olduğu sorunların çözümü için 275 kere ombudsmanın kapısını çaldı. Verilere göre, Sağlık Bakanlığı 2017 yılında da KDK’ye 467 kere şikâyet edildi.

Emir, 2018 yılında ise Bakanlığın muhatabı olduğu şikâyetlerin bin 239’a fırladığına dikkati çekti. Sağlık Bakanlığı ya da bağlı kuruluşları ile ilgili 2018 yılında KDK’ye yapılan şikâyetlerin tüm şikâyetler içindeki oranı yüzde 7 oldu. Şikâyet sayılarındaki artış 2019 yılında devam etti. Buna göre, Sağlık Bakanlığı konulu şikâyet başvurusu 2019 yılında bin 383 olarak gerçekleşti.

"Sağlık Bakanının foyası bir kez daha ortaya çıktı"

Koeonavirüs salgınının ülkede görülmeye başlandığı 2020 yılı ise Sağlık Bakanlığı rekor şikâyet sayısına ulaştı. Bakanlığın 2020’de bin 732 şikâyete konu edildiğini anlatan Emir, “Bakanlığın salgın sürecini iyi yönetemediği, Kamu Denetçiliği Kurumu’nun verilerinde de çok net şekilde görülüyor” ifadesini kullandı.

Bakanlığın 2021 yılında ise bin 328 şikâyete konu edildiğini ve tüm idareler arasında en çok şikâyet edilen dördüncü idare olduğunu vurgulayan Emir, şunları söyledi: “Her gün yüzlerce insanımızı kaybettiğimiz pandemi sürecini yalanlarla, uydurma başarı hikâyeleriyle geçiştirmeye çalışan Sağlık Bakanının foyası bir kez daha ortaya çıktı. Hep söylüyoruz, gerçekler er ya da geç gün yüzüne çıkıyor. Kamu Denetçiliği Kurumu'na yapılan şikâyetlerdeki anormal artışlar da Bakanlığın süreci nasıl eline yüzüne bulaştırdığını gözler önüne seriyor. Bakana bir kez daha sesleniyoruz, yalandan başarı hikâyeleri peşinde koşmak yerine işinizi yapın, halkın sağlığıyla oynamayın.’’