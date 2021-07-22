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Koronavirüs

Sağlık Bakanlığı haftalık Koronavirüs tablosunu açıkladı: Vaka sayılarında yükseliş, vefat sayılarında düşüş var!

22 Temmuz 2021 16:49

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