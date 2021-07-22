Sağlık Bakanlığı haftalık Koronavirüs tablosunu açıkladı: Vaka sayılarında yükseliş, vefat sayılarında düşüş var!

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<header>\n<div id="myHeader"><nav>\n<p class="p1">Sağlık Bakanlığı, haftalık vaka sayılarının yer aldığı, 10-16 Temmuz 2021 tarihlerini kapsayan “mavi tabloyu” yayınladı. Bir önceki haftaya göre toplam vaka sayısı ve toplam hasta sayısında artış yaşanırken, toplam vefat sayısında düşüş gözlendi.</p>\n<p class="p1">Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de haftalık Covid -19 verilerinin yer aldığı "mavi tabloyu" yayınladı. 10-16 Temmuz günlerini kapsayan tablodaki test sayısı, vaka sayısı ve hasta sayısında; 3-9 Temmuz günlerine ilişkin verilere kıyasla artış gözlendi.</p>\n<p class="p1">Tabloya göre 10-16 Temmuz günlerinde 1 milyon 608 bin 670 test yapıldı. Vaka sayısı 43 bin 609, hasta sayısı ise 3 bin 748 olarak belirlendi. Bu tarihlerde 295 kişi koronavirüsten dolayı hayatını kaybederken 36 bin 377 kişi ise sağlığına kavuştu.</p>\n<p class="p1">Geçtiğimiz hafta ise toplamda 1 milyon 562 bin 70 test yapılırken vaka sayısı 34 bin 933, hasta sayısı ise 3 bin 308 olarak belirlendi. Geçen hafta koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin sayısı 326 olarak açıklanırken 33 bin 29 kişinin iyileştiği belirtildi.</p>\n<p class="p1">Diğer veriler ise karşılaştırmalı olarak şöyle:</p>\n<p class="p1"><em>"-Hastalarda zatürre oranı 3-9 Temmuz 2021 tarihlerinde yüzde 4,75 iken 10-16 Temmuz 2021 tarihlerinde 4,7 oldu.</em></p>\n<p class="p1"><em>-Yatak doluluk oranı 3-9 Temmuz 2021 tarihlerinde yüzde 50,4 iken 10-16 Temmuz 2021 tarihlerinde 48,9 oldu.</em></p>\n<p class="p1"><em>-Erişkin yoğun bakım doluluk oranı 3-9 Temmuz 2021 tarihlerinde yüzde 63 iken 10-16 Temmuz 2021 tarihlerinde 62,1 oldu.</em></p>\n<p class="p1"><em>-Ventilatör doluluk oranı 3-9 Temmuz 2021 tarihlerinde yüzde 27,7 iken 10-16 Temmuz 2021 tarihlerinde 26,3 oldu.</em></p>\n<p class="p1"><em>-Ortalama ağır hasta sayısı 3-9 Temmuz 2021 tarihlerinde yüzde 543 iken 10-16 Temmuz 2021 tarihlerinde 552 oldu."</em></p>\n<hr />\n<div style="position:relative;padding-bottom:56.25%;height:0;overflow:hidden;"><iframe style="width:100%;height:100%;position:absolute;left:0px;top:0px;overflow:hidden;" src="https://www.dailymotion.com/embed/video/x82va19?autoplay=1" width="100%" height="100%" frameborder="0" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-fragment="1"></iframe></div>\n</nav></div>\n</header>\n</body>\n</html>