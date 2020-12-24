Sağlık Bakanlığı, HaberTürk'ün "Çin aşısı Türkiye'de" haberini yalanladı

T24 Haber Merkezi

Sağlık Bakanlığı, HaberTürk'ün "Çin aşısı Türkiye'de" başlıklı haberini yalanladı.

HaberTürk, Çin'den sipariş edilen Sinovac şirketinin Koronavirüs aşısı 'Coronavac'ın Türkiye'ye geldiğini duyurdu. HaberTürk TV, "Para Gündem" programında son dakika olarak duyurulan haberde aşıları taşıyan uçağın İstanbul Havalimanı'na iniş yaptığı, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklama yapılacağı belirtildi.

Sağlık Bakanlığı'ndan yalanlama

T24'e konuşan Sağlık Bakanlığı yetkilsi, söz konusu haberi yalanladı. HaberTürk'ün sitesinde yer alan haber de kaldırıldı.