Sağlık Bakanlığı, diyaliz merkezinde hepatit salgını için komisyon görevlendirdi

Tekirdağ'ın Kapaklı İlçesi'nde bulunan Türk Böbrek Vakfı'na ait Kadriye ve Kenan Tunalı Diyaliz Merkezi'nde tedaviye giden 18 hastada Hepatit C virüsü tespit edildi. Merkez dışarıdan hasta kabulünü durdururken, Tekirdağ Sağlık Müdürü Dr. Yavuz Akbulut, virüs tespit edilen hastaların tedavisine başlandığını açıkladı. Sağlık Bakanlığı, iddialarla ilgili bir komisyon görevlendirdi.

DHA’da yer alan habere göre, Türk Böbrek Vakfı'nın Kapaklı İlçesi'ndeki Kadriye ve Kenan Tunalı Diyaliz Merkezi'nde tedavi gören 2 hastada geçen Haziran ayında Hepatit C virüsü bulaştığı tespit edildi. Hastalar tedaviye alınırken, Ağustos ayında da 4 hastaya virüs bulaştığı belirlendi. Türk Böbrek Vakıf yetkilileri, Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü'ne yazı göndererek Hepatit C virüsü bulaşan hasta sayısında artış gösterdiğini bildirdi.

Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü ekipleri diyaliz merkezinde inceleme yaparak hastalardan alınan örnekleri incelenmesi için Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne gönderdi. Yapılan incelemenin ardından 18 hastada Hepatit C virüsü olduğu tespit edildi. Türk Böbrek Vakfı'nın diyaliz merkezi, dışarıdan hasta kabulünü durdurdu.

Tekirdağ Sağlık Müdürü Dr. Yavuz Akbulut, diyaliz merkezindeki mevcut hastaların tedavilerine devam edildiğini ifade ederek, "Yapılan incelemelerin ardından 18 hastada virüs tespit edilerek hemen tedavilerine başlandı. Diyaliz merkezinin kapatılması söz konusu değildir. Sadece tedbir amacıyla dışarıdan hasta kabulünü durdurduk. Mevcut hastaların ve virüs tespit edilen hastaların tedavileri sürüyor" dedi.

Vakıf adına açıklamada bulunan iş denetçisi Ali Arda ise diyaliz merkezinde tedavi gören 106 hastaları olduğunu ifade ederek, bunlardan Haziran ayından itibaren farklı zamanlarda 18 kişide Hepatit C virüsü tespit edildiğini söyledi. Arda, "Virüs tespit edildikten sonra tedbir alınması için Tekirdağ Sağlık Müdürlüğümüze de bir yazı verdik. Sağlık Müdürlüğü'nden konuyla ilgili bir ekip gelip araştırma yaptı. Ankara'ya ise bütün hastaların testini gönderdik. Testler sonucunda ise 18 hastada virüs olduğu tespit edildi. Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü ve Namık Kemal Üniversitesi ile birlikte bu süreci hep birlikte yürütüyoruz. Ankara'daki test sonuçlarından ise geno tiplemelerini bekliyoruz. Geno tiplemelerinde bu bulaşım dışarıdan mı? Yoksa içerden mi olduğunu tespit edeceğiz. Nedeni bilinmeyen bu bulaşının kök nedenlerinin araştırılması için Sağlık Bakanlığı'na ve Tekirdağ Sağlık Müdürlüğü'ne müracaat ettik ve sonuçlarını bekliyoruz" diye konuştu.