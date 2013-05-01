Sağlık Bakanlığı 'denetim timi' kuruyor

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Denetim Hizmetleri Başkanı Talip Uzun, yaptığı açıklamada, dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 'Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Denetmenliği Yönetmeliği' ile artık yeni bir mesleğin tanımlandığını söyledi.



Yeni uygulamayla şimdiki denetçilerin 3 yıl özel bir eğitim alıp denetim üzerine ihtisaslaşacaklarını vurgulayan Uzun, 'Kariyer meslek diye tanımladığımız bu meslek gruplarındaki kişilerin, 'ürün denetmeni' adı altında yeni bir meslekleri olacak' dedi.



Denetmenlerin, Kurumun görev alanı içerisindeki ürünlere ilişkin her detayı öğreneceklerini dile getiren Uzun, şöyle devam etti:



'Denetmenler, bu ürünlerin üretim yerleri dahil tüketiciye ulaştığı ana kadar ki tüm süreçlerle ilgili denetim yapma yetkisine sahip olacak. Bir ürünle ilgili şikayet ya da güvensizlik durumu oluştuğunda, ürün kullanımı sonrasında yan etki bildirimi yapıldığında ilgili ürün hakkında denetim yapacaklar.'