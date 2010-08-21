-SAĞLIK BAKANLIĞI DANIŞTAYDAN YANIT BEKLİYOR AYDIN (A.A) - 21.08.2010 - Sağlık Bakanı Recep Akdağ, ''Danıştaya bir kere daha sesleniyorum; lütfen Sağlık Bakanlığının savunmasına bir cevap verin'' dedi. Aydın programı kapsamında Vali Hüseyin Avni Coş'u ziyaret eden Akdağ, burada yaptığı konuşmada, Sağlıkta Dönüşüm Programı'nın sağlık sisteminde bir zihniyet değişikliğini sağladığını, doktorların büyük ölçüde muayenehanelerini kapattığını söyledi. Doktorların muayenehane açamamasına ilişkin kanunun bazı maddelerinin Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini, Anayasa Mahkemesinin bu kararı verirken, ''tuzu kuru, piyasada çok para kazanan az sayıdaki öğretim üyesinin etkisi altında kaldığını'' ileri süren Akdağ, şöyle konuştu: ''Ortaya yeni bir durum çıktı. Bu yeni durum tartışılırken, tabip örgütü bizim bir basın açıklamamızı bahane ederek Danıştaya gitti. Danıştay bir gün içerisinde jet bir karar verdi. 'Sağlık Bakanlığından savunma gelinceye kadar yürütmeyi durdurdum' dedi. Yani muayenehaneler açık olabilir. Tabii, ne yaparsınız Sağlık Bakanı olarak, hukukçularınıza derli toplu güzel bir savunma hazırlatır ve onu Danıştaya gönderirsiniz, gönderdik... Aradan üç hafta geçti, tık yok. 24 saat içinde tabip örgütünün talebine jet yanıt veren Danıştayın ilgili dairesi, üç hafta geçmiş olmasına karşın bir cevap vermedi. Evet, adli tatil oldu ama daire var. Danıştaya bir kere daha sesleniyorum; lütfen Sağlık Bakanlığının savunmasına bir cevap verin. Nasıl ki tabip örgütünün talebine jet yanıt verdiyseniz, tarafsızlığınızı gösteriniz ve vatandaşın lehine olan bu durum için Sağlık Bakanlığına cevap veriniz.'' Bakan Akdağ, vatandaşın annesini, babasını, eşini sırtına alıp bir muayenehanenin merdivenlerinden yukarı çıkardığı dönemi artık kapattıklarını ifade ederek, ''Anayasa Mahkemesinin gerekçeli kararı bile ortada yok. Böyle olmaz. Anayasa, 'gerekçeli kararı ortaya konulmadan Anayasa Mahkemesinin bir kararı açıklayamayacağını' söylüyor. Ama adet haline getirilmiş, gerekçe yok, hüküm iptal ediliyor'' dedi. Akdağ, mahkemelerin verdiği kararları uygulayacaklarını, ancak hem Anayasa Mahkemesinin hem de Danıştayın verdiği kararların haksız olduğunu savunarak, kararlarla ilgili gerekçelerin eylül ayında netleşeceğini düşündüğünü söyledi. Devlet ve üniversite hastanelerinde çalışıp muayenehane açmış olan doktorların, ''vatandaşları istismar etmesine asla müsaade etmeyeceklerini'' ifade eden Akdağ, ''Bu hususta, kararlı bir şekilde takiplerimizi sürdüreceğiz. Bir işçinin, bir işçi emeklisinin, memurun, memur emeklisinin, küçük esnafın, yeşil kartlının hastasını, yakınını bu muayenehanelere taşıma şansı yoktur. Muayenehane hekimliği, zengin, varlıklı insanların yararlanmasının mümkün olabileceği bir sistemdir. O da Türkiye'de belli bir zümreye hitap edebilir'' diye konuştu.