Sağlık Bakanlığı Covid-19 Durum Raporu'nu açıkladı: Vakaların 110 bini İstanbul'da

Türkiye'de 11 Mart'ta açıklanan ilk Koronavirüs vakasının ardından, her gün yalnızca sayı istatistiklerini paylaşan Sağlık Bakanlığı, ilk kez salgına ilişkin ayrıntılı verileri erişime açtı. Paylaşılan verilere göre Türkiye genelindeki Covid-19 vakalarının 110 bine yakını İstanbul'da bulunurken, şehirde virüse bağlı ölüm ise 2 bin 687 olarak açıklandı.

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Erişime açılan 'Türkiye Covid-19 Durum Raporu' 28 Haziran itibarıyla elde edilen istatistikleri içeriyor.

Raporda yer alan bilgilere göre, 28 Haziran itibariyle tespit edilmiş yaklaşık 200 bin vakanın toplam 105 bin 416’sı hastaneye yatışı sağlanan hastaları kapsıyor. Ayrıca raporda, “Hastane yatışlarının yüzde 21,1’i 1-28 Haziran tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Hastaneye yatırılan hastaların yüzde 7,4'ü entübe edilmiş olup yüzde 93,4'ü ise taburcu edilmiştir" ifadelerine yer veriliyor.

Raporda, “Sağlık Bakanlığı tarafından onaylanan ölümlere ilişkin ölüm hızı yüzde 2,57’dir" denildi.