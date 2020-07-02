T24 LogoT24 Logo

Sağlık Bakanlığı verileri erişime açtı; işte bölge bölge Koronavirüs vaka sayıları

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada bölge bölge yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarına ilişkin verilerin yayınlanacağını belirtmişti. Sağlık Bakanlığı, bugün verileri erişime açtı.

02 Temmuz 2020 18:20

19

Sağlık Bakanlığı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin verileri erişime açtı. Bakanlığın verilerine göre şimdiye kadar tespit edilen vakaları yarısından fazlası İstanbul'daydı. İşte veriler...

29

39

49

59

69

79

89

99

ETİKETLER

bölge bölgebölge bölge Covid-19bölge bölge koronavirüsen çok hangi şehirdekoronavirüs olmayan ilkoronavirüs olmayan şehirkoronavirüsfahrettin koca
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24