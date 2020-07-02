Sağlık Bakanlığı verileri erişime açtı; işte bölge bölge Koronavirüs vaka sayıları
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı açıklamada bölge bölge yeni tip Koronavirüs (Covid-19) vakalarına ilişkin verilerin yayınlanacağını belirtmişti. Sağlık Bakanlığı, bugün verileri erişime açtı.
02 Temmuz 2020 18:20
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Sağlık Bakanlığı, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına ilişkin verileri erişime açtı. Bakanlığın verilerine göre şimdiye kadar tespit edilen vakaları yarısından fazlası İstanbul'daydı. İşte veriler...