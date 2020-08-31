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Koronavirüs

Sağlık Bakanlığı, Covid-19 durum raporlarını yayımlamayı durdurdu

Bu raporlarda vakaların ve ölümlerin bölgelere, yaş gruplarına göre dağılımına yer veriliyor, ölüm ve hastalık hızları hesaplanıyordu

31 Ağustos 2020 22:33

Sağlık Bakanlığı, günlük ve haftalık Covid-19 durum raporlarını yayımlamayı durdurdu.

Bakanlık, 29 Haziran’dan itibaren günlük ve haftalık Covid-19 durum raporları internet sitesiden yayımlamaya başlamıştı.

Bu raporlarda vakaların ve ölümlerin bölgelere, yaş gruplarına göre dağılımına yer veriliyor, ölüm ve hastalık hızları hesaplanıyordu.

Ancak bir süredir bu çalışmanın durdurulduğu görüldü. 5 gündür günlük durum raporlarını yayımlamayan bakanlık, son olarak 24 Ağustos tarihinde 17-23 Ağustos haftasının durum raporunu yayımladı. 

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