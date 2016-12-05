Sağlık Bakanlığı, 'Cin Hastanesi' için devreye girdi

Sağlık Bakanlığından, "Cin Hastanesi" veya "Manevi Şifa Merkezi" olarak herhangi bir kuruluşa hiçbir yetki veya ruhsat verilmediği, iddialarla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

DHA'da yer alan habere göre, İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu da 'Cin Hastanesi'nin kapatılacağını söyledi. Sözde hastane Facebook'ta kendisini "Türkiye'nin ilk büyü bozma ve musallat tedavi merkezi olan merkezimizde sorunlarınıza önce uzaktan bakım yapıp sonra davet ediyoruz. Uzaktan seanslarımızla nokta atışları yapmaya devam ediyoruz" diye tanıtıyordu. Cin çıkartmak için seans başı 400 TL, büyüme bozma için 200 TL isteniyordu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, söz konusu hastane ve merkeze ilişkin gerçeği yansıtmayan haberlerin yer aldığı belirtildi. Açıklamada, "Bakanlığımız tarafından 'Cin Hastanesi' veya 'Manevi Şifa Merkezi' olarak herhangi bir kuruluşa hiçbir yetki veya ruhsat verilmemiştir. İddialarla ilgili olarak İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından adres tespiti yapılarak, inceleme başlatılmıştır. İlgili kanun çerçevesinde savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır." ifadesine yer verildi.Bu ve benzeri kişi ve kuruluşlar hakkında devamlı takip yapıldığı, ihbarların değerlendirildiği ve savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu belirtilen açıklamada, aynı amaçla yayın yapan internet sitelerinin de kapattırıldığı kaydedildi.Açıklamada, vatandaşların bu tür yerlere itibar etmemeleri, tespit etmeleri halinde valiliklere şikayette bulunmaları istendi.

"Kapatılacak"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu ise yaptığı açıklamada, sağlık hizmetinin çok özellikli bilgi ve standart gerektirdiğini söyledi.İnsanların sağlığını riske atacak herhangi bir olumsuzluğun kabul edilemez olduğunu vurgulayan Memişoğlu, "Üstelik de bizim dinimiz gibi ulvi bir dini kullanarak, istismar eden insanlara hiç tahammülümüz yok. İl Sağlık Müdürlüğü olarak bu tür, sağlık hizmet sunumu standardize edilmemiş veya geleneksel tıp uygulamaları yapılsa da bizden izni olmayan, standardı, ruhsatı olmayan hiçbir uygulamaya izin vermiyoruz" ifadesini kullandı. Bununla ilgili gerekli çalışmaları da her zaman yaptıklarını dile getiren Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Kaçak çalıştırılıyor"

"Bu olayda da bize gelen ihbar neticesinde bura ilçe sağlık müdürlüğünce denetlenerek, kaçak çalıştırıldığı hususu tespit edilmiş ve Küçükçekmece Savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Kaymakamlık tarafından da bununla ilgili kapatma ve gereğinin emniyetçe yapılması için yazı yazılmış ve kapatma aşamasına gelinmiştir. Herhangi bir izni, ruhsatı olmayan bu yer resmi olarak emniyet teşkilatınca kapatılacak. Biz sağlığımızı yolda bulmadık. İnsanlar sağlığını yolda bulmadılar. İstanbul'da, yetkisiz, yetersiz hiçbir sağlık hizmeti sunumuna izin vermeyeceğiz.

"Ne idiğü belirsiz şeyleri kullanmasınlar"

Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı ya da İl Sağlık Müdürlüğünce onaylanmış, ruhsatlanmış sağlık tesisleri haricindeki yerlerin sağlığa ciddi zararlar vereceğine işaret ederek, "Biz onlara sağlığı en iyi şekilde sunacak kurum ve kişileri ruhsatlandırıyoruz, yetkilendiriyoruz. Kesinlikle bu tür yerler, vatandaşlara zarar veriyor. Bazı uygulamaları, ilaç dedikleri ne idiği belirsiz şeyleri kullanmasınlar. Sonra böbrek, kalp, karaciğer yetmezlikleriyle, ölüme sebebiyet veren hususları görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"Geleneksel Tıp da denetleniyor"

Memişoğlu, şöyle devam etti :"Maalesef insanların duygularını, mağduriyetlerini, düşkünlüklerini kullanan insanlıktan nasibini almamış kişiler çıkıyor. Bu tür yerlerin sağlığı kaybettirme oranı çok daha yüksek yerler. Elimizdeki tüm personelle, ilçe sağlık müdürlüklerimizle bu tür kaçak, izinsiz, ruhsatsız yerlerin tespitine çalışıyoruz ama halkımızdan da aynı anda bu yerleri tespit edip, gördüklerinde bize bildirmelerini istiyoruz."

Kemal Memişoğlu, geleneksel tıp ile ilgili bir yönetmelik oluşturulduğunu anımsatarak, geleneksel tıbbın da artık Bakanlık tarafından kontrol edilebilen ve denetlenen bir alan olduğuna işaret etti. Bakanlığın bu anlamdaki başvuruları incelediğini ve komisyondan çıkan karar doğrultusunda da bu alanda hizmet verecek alanlara yetki veya ruhsat verildiğini kaydeden Memişoğlu, vatandaşların iş yeri ruhsatı, izin belgesi ya da bir ilacın kullanılmasıyla ilgili belgeleri görüp, sorma hakkı olduğunu da sözlerine ekledi.

Sosyal medyadan duyurdular

İstanbul İkitelli'de iki hafta önce 'Manevi Şifa Merkezi' adıyla tabela asılan 5 katlı binada metafizik, bioenerji, hacamat (bardak çekme), sülük tedavi, ruhsal terapi yazıları dikkat çekiyor. Türkiye'nin ilk büyü bozma ve cin çıkartma merkezi olduklarını iddia eden sözde cin hastanesinin sosyal medyadaki paylaşımları dikkat çekti.

Paylaşılan videolarda "beyaz doktor önlükleriyle"; büyü bozma, astral seyahat, manuel terapi, akupunktur, iskelet sistemini düzeltme, hacamat (bardak çekme), sülük tedavisi ve manevi ameliyat hizmetler verildiği savunuluyor. Sosyal medyada merkezin onaylı olduğunu iddia ediliyor.

Cin çıkarma 400 lira

Sözde hastaneye gitmek isteyenlere önce telefonla uzaktan 'bakım'! yapılıyor sonra randevu verilerek merkeze çağrılıyor. Ön bakım ücreti olarak merkeze gidenlerden 100 lira, telefonda büyü bakımı yaptıranlardan 200 lira ve seans ücreti olarak 400 lira talep ediliyor. Bir seansta yeterli çözüm sağlanmazsa her seans aynı ücret isteniyor.

Sözde hastanenin facebook sayfasında binlerce takipçisi var. Tanıtım "Nihayet ülkemizde de açıldı. Cin, büyük ve musallat tedavisinde gerçek çözüm Manevi Ameliyat' ifadesiyle yapılmış.

"Bayan Hacamat uzmanımız vardır"

Sözde hastanenin sosyal medyadaki tanıtımları şöyle:

-Profesyonel şekilde bay ve bayanlara hacamat ve sülük tedavisi yapılır sünnete uygun duası ve niyetiyle bayan hacamat uzmanımız mevcuttur.

-Merkezimizde astral seyahat (tayyi Mekan) hizmetimizden bir örnek Özbekistan'dan getirip kadromuza dahil ettiğimiz Dildora Hanımefendi astral seyahatın yanı sıra Allah vergisi Bio enerji yeteneğiyle de Merkezimizde elleriylede şifa dağıtmaya devam ediyor.

Paylaşılan bir videoda ise 'cin çıkarmaya hazırlık' seansına yer verilmiş. Altında "Hocalarımızın büyü bozma ve cin musallatı çıkarma öncesi MANEVİ narkozu (bayıltma işlemi) ifadesi yer alıyor.