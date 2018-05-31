T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sağlık Bakanlığı çalışanlarına FETÖ operasyonu

  Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Sağlık Bakanlığında 4'ü halen görevde, 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

31 Mayıs 2018 15:00

 

Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Sağlık Bakanlığında 4\'ü halen görevde, 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı\'ndan yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, 4\'ü halen görevde, 2\'si emekli, 8\'i ise daha önce ihraç edilen toplam 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Yapılan açıklamada, şüphelilerden 7\'sinin yakalandığı, 7 kişinin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ARSLANANKARA DHA ANKARA Cumhuriyet BaşsavcılığıFETÖPDYBakanlığındaAnkara Cumhuriyet BaşsavcılığıTerör Suçları Soruşturma BürosuYapılan
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24