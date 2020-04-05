Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kara: Gençlerimizin evde kalması konusunda yetersiziz, bunu başarırsak azalma görülecek

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu üyesi Ateş Kara, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgının ülkeye geç girmesi konusunda başarılı olunurken gençlerin evde kalması konusunda yetersiz olunduğunu belirtti. Kara, gençlerin evde kalma konusunda başarılı olunursa vakalarda hafifle görüleceğini belirtti.

Kara, “Yeni bulaşıcı hastalıklara alışmamız mı gerekiyor?” sorusuna, “Alışmayalım ama hazırlıklı olalım” oldu. Nedenini ise şöyle anlattı: “İnsanoğlunun yaşama, doğaya bu kadar müdahalesi eninde sonunda doğadaki bazı mikroorganizmaların da insan vücuduna geçişlerine neden oluyor” yanıtını verdi.

Kara, Ülkemize girişi geciktirdik, çok büyük başarı elde ettik. Ve pek çok şeyi öğrendik. Ülkemize geldikten sonra da vakaları iyi yakalıyoruz, rakamlarımız onu gösteriyor. O nokta da fena değiliz. Ama her vakayı yakalamamız lazım. Her vakanın da temas ettiği, potansiyel olarak virüsü bulaştırdığı kişiyi yakalamamız lazım. Şu dönemde biz bunu çok sıkı uyguluyoruz. Ama bireylerin de evde kalması ve en az kişiyle temas etmesi lazım. İyi müdahale ediyoruz, vakaları yakalamada başarılıyız ama küçük bir noktada yetersiziz o da gençlerimizin evde kalmasında. Bunu başarırsak o zaman bizim rakamlarımız ya stabil gidecektir ya da hafif hafif azalmayı görecektir." dedi.

Milliyet'ten Buket Aydın'a konuşan Kara, "Sadece kronik rahatsızlığı olan değil, tamamen sağlıklı gençlerde de kayıp olabilir. Özellikle vakalar arttıkça göreceğiz ki genç nüfusta da kayıp olabiliyor. İstatiksel olarak az görünebilir ama sizin başınıza geliyorsa da bu rakam yüzde yüz olur. O nedenle gençler buna güvenmesinler. Ben gencim, yaşım küçük ama ben güvendeyim ya da bana hiçbir şey olmaz gibi düşüncelerde asla olmasınlar." diye konuştu.

Kara, "Karşımızdaki herkeste virüs varmış gibi düşünelim. Aramızdaki mesafeyi 1 metrenin üzerinde tutalım, olanak varsa 1,5 metre. Markette de eczanede de. Mesela eczacı arkadaşlarımız çok ağır şartlarda çalışıyorlar. En ufak hastalık bulgularımız varsa, virüsü taşıma ihtimalimiz varsa maske takalım. Dokunduğum eşyayı düzenli aralıklarla normal temizlik uygulamaları çerçevesinde temizlemem yeterli. Özellikle dış ortamlarda, farklı kişilerin bulunduğu ortamlarda ellerimi çok daha sık yıkamam gerekiyor su ve sabunla. Çalışmaya bu şekilde devam edebiliriz." ifadesini kullandı.