Sağlık Bakanlığı: Bebeklere yanlış aşı yapıldığı iddialarına ilişkin soruşturma başlatıldı

Sağlık Bakanlığı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Kurugöl'ün bebeklere yanlış aşılar yapıldığına ilişkin iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Mevcut aşı güvenliği alt yapımızın bu tür iddiaları haklı çıkarması mümkün değildir. İddianın kaynağı hakkında Bakanlığımızca soruşturma başlatılmıştır. Bakanlığımız güçlü ve güvenli bir aşı takip sistemine sahiptir. Bakanlık deposundan çıkıştan ilgili kişiye uygulanışına kadar bütün süreç, barkodla dijital olarak takip edilmektedir. Bu konuda dünyada en güçlü alt yapıya ve en tecrübeli sağlık personeline sahip ülkelerin başında geliyoruz. Bilhassa birinci basamak sağlık kuruluşlarımız bu hususta titizlikle ve fedakarca yaygın aşılama programlarını başarıyla yürütmüşlerdir. Soğuk zincirin kırılması, sistemde herhangi bir aksama olması, aşamalardan herhangi bir düzeyde hata yapılması halinde sistem otomatik olarak uyarı vermekte ve gerekli incelemeler yapılarak tedbirler alınmaktadır. İlgililer hakkında soruşturma yapılmaktadır. İzmir ilimizde hatalı aşı uygulamasına ilişkin, sistem uyarısı ve ilgili sağlık personelimizin tutanağı üzerine bir soruşturma yürütülmektedir. Hastanın sağlık durumu ile ilgili olumsuz bir durum yoktur. Yakın takibi devam etmektedir. İlgili öğretim üyesinin maksadını aştığını tahmin ettiğimiz talihsiz açıklamaları üzerine Bakanlığımızca yeni bir soruşturma başlatılmıştır" denildi.

Tıklayın - Aile Hekimleri Federasyonu'ndan "bebeklere yanlışlıkla aşı" yapıldığı iddiasına ilişkin açıklama

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