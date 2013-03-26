Sağlık Bakanlığı 'Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ni değiştirdi

Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan, "Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği"nde değişikliğe gidildi. Değişikliğe göre, hekimler farklı kadrolarda çalıştığı sürelerle de hizmet puanı alabilecekler.

sağlık bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarında görev yapan sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfı personelin atama ve yer değiştirmelerine ilişkin usul ve esasları belirleyen yönetmelik hazırlandığı belirtildi.

Açıklamaya göre, yönetmelikle getirilen düzenlemeler şöyle:

Tabip ve uzman tabiplerin farklı bir kadroda çalıştığı sürelere de hizmet puanı verilecek.

657 sayılı Kanunun 77. maddesi kapsamında (Yabancı bir memleket veya uluslararası kuruluşta hizmet alma) ücretsiz izinde geçirilen süreler ile Kamu Hastaneleri Birliği bünyesinde sözleşmeli geçirilen sürelere de hizmet puanı verilecek.

Zorunlu yer değiştirmeye tabi personel başka bir ilde görevlendirilirse eşi de aynı ilde hizmet yapabilecek.

Kamu hastane birlikleri bünyesinde sözleşme imzalayan personelin eşleri, talepte bulunduğu takdirde eşlerinin görev yaptığı ile atanabilecek veya sözleşme süresince burada görevlendirilebilecek.

Kurum içi naklen atamada en çok 5 tercih sınırı kaldırıldı.

Stratejik personelin eş durumundan atamalarında kura şartı kaldırıldı.

Sözleşmeli aile hekimi olarak çalışanlar, aile hekimliği sözleşmesi imzaladığı başka bir ile atanabilecek.

Kamuda geçici işçi olarak çalışanlar, eş durumundan faydalanabilecek.

Eşleri özel sektörde çalışanların prim ödeme süresi 4 yıldan 3 yıla indirildi.

Aynı hizmet grubunda bulunan stratejik personelin eş durumu tayinlerinde eşler istedikleri ilde bir araya gelebilecek.

Mazeret tayin talebi uygun bulunan ancak görev yaptığı kurumda kadro olmamasından dolayı ataması yapılamayan personel Bakanlık ve bağlı kuruluşlarının teşkilatları arasında atanabilecek.

Mazeret takibinde 6 yıllık süre 5 yıla düşürüldü.

Eşinden boşanan personel C ve D grubu illerin yanında halen görev yaptığı hizmet bölgesi ve grubundaki illerden birine ya da alt bölge illerine atanabilecek.

Terör eylemleri sebebiyle şehit, gazi veya malul olanların Bakanlık personeli olan birinci derece yakınları, döneme bağlı kalmaksızın nakil olabilecek.

Eş ve öğrenim mazeretinden tayin olanlar bir defaya mahsus alt bölge tayin talebinde bulunabilecek.

Kamu Hastane Birlikleri bünyesinde görev yapan personel için birlik içinde Genel Sekreterlikçe yer değişikliği yapabilecek.