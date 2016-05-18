Sağlık Bakanlığı: Anonymous’un siber saldırısında veri kaybının önüne geçildi; mağduriyet yaşanmadı

Sağlık Bakanlığı, hacker grubu Anonymous’un Türkiye’deki sağlık kurumlarının veritabanlarını hacklediğini duyurduktan sonra bir açıklama yaptı. Açıklamada ise "Söz konusu saldırıdan sadece Diyarbakır ilimizdeki hastanelerimizin kısmen etkilendiği tespit edilmiş olup, bilgi sistem altyapımızdaki yedekleme mekanizması sayesinde olası veri kayıplarının önüne geçilmiştir" denildi.

Türkiye'deki 33 hastane verileri internete sızdırıldı

Hacker grubu Anonymous, Türkiye’deki sağlık kurumlarının veritabanlarını hack’lediğini duyurmuştu. Hacker grubu hasta isim ve kayıtları, hastalara konan teşhisler, sağlık raporlu hastaların hastalık takipleri, tahlil istemleri, tahlil sonuçları (kürtaj, HIV vs.) gibi verileri ele geçirmişti.

Seçmen verilerinden sonra sağlık verileri de sızdı; HIV sonuçları ya da kürtaj kayıtları var!

Sağlık Bakanlığı ise, hastanelerine yönelik siber saldırı girişimiyle ilgili açıklama yaptı. Açıklama şöyle:

"Bakanlığımıza bağlı Diyarbakır, Siirt, Tekirdağ ve Kocaeli illerinde bulunan bazı hastanelerimize yönelik bir siber saldırı girişiminde bulunulmuştur. Söz konusu saldırıdan sadece Diyarbakır ilimizdeki hastanelerimizin kısmen etkilendiği tespit edilmiş olup, bilgi sistem altyapımızdaki yedekleme mekanizması sayesinde olası veri kayıplarının önüne geçilmiştir.

"Söz konusu olay sonrasında ilgili hastanelerimizin bilgi sistemlerindeki kısmi aksama kısa sürede giderilmiş ve sağlık hizmetlerinde mağduriyet yaşanmamıştır.

"Veri güvenliğimizi tehdit eden bu çirkin saldırı girişimiyle ilgili inceleme başlatılmış olup, söz konusu bilgi sistem güvenlik kusurunun oluşmasına neden olan kişi ve kuruluşlar hakkında gerekli yasal işlemler derhal başlatılacaktır.

"Bakanlığımıza bağlı sağlık kuruluşlarımızın bilgi sistemleri dünyanın en gelişmiş güvenlik altyapılarıyla korunmakta olup bu amaçla "Sağlık Bilişim Özel Ağı" oluşturulmuştur. Bu ağ ile birlikte sağlık tesislerinin internet erişimi yüzde yüz güvenli olarak gerçekleştirilmektedir. Bakanlığımıza bağlı tüm sağlık tesislerinin bu ağa dahil edilmesiyle ilgili altyapı çalışmaları hızla devam etmektedir."