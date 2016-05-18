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Türkiye'deki 33 hastane verileri internete sızdırıldı

Anonymous hacker grubunun üstlendiği siber saldırıda, hastane verileri kopyalandıktan sonra sistemden silindiği öğrenildi

18 Mayıs 2016 19:09

Hollywood’daki Presbyterian Sağlık Merkezi ve Methodist Hastanesi’nin veritabanına Türk hackerlar tarafından saldırı düzenlendiği iddiası sonrası Anonymous, Türkiye’deki hastanelerin veritabanlarını hacklediğini açıkladı.

Çok sayıda yurttaşın sağlık bilgilerinin paylaşıldığı duyurulurken, sızdırılan dosyaların toplam büyüklüğünün 7 GB olduğu belirtiliyor.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı devlet hastanelerinin sistemlerine bu sabah 09.30 sıralarında başlatılan siber saldırıda, Edirne Sultan 1’nci Murat Devlet Hastanesi’nin de aralarında bulunduğu 33 hastanenin verilerinin kopyalandıktan sonra sistemden silindiği öğrenildi.

Geçen şubat ayında iki hastanenin veritabanına sızılmasını bazı Türkiyeli hacker grupları üstlenmiş, bu eylemi 'Barack Obama yönetiminin Kürtlere verdiği destek' yüzünden yaptıklarını savunmuşlardı.

Anonymous, sağlık kurumlarının hacklendiğini yayınladığı bir video ile duyurdu.

İşte Anonymous'un o açıklaması;

 

Anonymous davası bugün başladı

 

Öte yandan, ülke genelinde kullanılan internet sistemleri üzerindeki filtreleme programlarının "temel hak ve özgürlükleri engellediği" gerekçesiyle Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) ve bazı kurumların internet sitelerine siber saldırı düzenledikleri, uluslararası bilgisayar korsanı grubu "Anonymous" üyesi oldukları öne sürülen 15 kişinin yargılanmasına da bugün başlandı.

İddianamede, yurt dışında faaliyet gösteren ve internet sitelerine siber saldılar gerçekleştiren "Anonymous" isimli grupla irtibatlı Türkiye'deki bazı kişilerce, TİB tarafından, ülke genelinde kullanılan internet sistemleri üzerinde uygulanacak filtreleme programlarının "temel hak ve özgürlükleri engellediği" gerekçesiyle TİB'e ve bazı resmi kurumların internet sitelerine siber saldırılar gerçekleştireceği yönünde bilgi elde edildiği belirtildi.

 

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