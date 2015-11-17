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Sağlık

Sağlık Bakanlığı: Yasal düzenleme yapıp zorunlu aşı uygulamasına devam edeceğiz

"Yasal düzenleme yapıp zorunlu aşı uygulamasına devam edeceğiz"

17 Kasım 2015 17:18

Geçtiğimiz hafta Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından verilen 'anne-baba rızası olmadan çocuğa zorunlu aşı yaptırılmasının Anayasa'ya aykırı olduğu' yönündeki kararı üzerine Sağlık Bakanlığı'dan açıklama geldi. Bakanlık müsteşarlığından yapılan açıklamada, düzenleme yapılarak zorunlu aşı uygulamasına devam edileceği duyuruldu.

Radikal’in haberine göre, Çocuklara 'zorunlu aşı' konusunda ebeveyn rızası aranıp aranmayacağı meselesi, geçtiğimiz temmuz ayında bir kere daha gündeme gelmişti. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de büyük tartışma yaratan konuya ilişkin AYM'den şu karar çıkmıştı: "Anne-baba rızası olmadan çocuğa zorunlu aşı yaptırılması Anayasa’nın ‘kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı’nı düzenleyen 17’nci ve ‘temel hak ve hürriyetlerin ancak kanunla sınırlanabileceğine’ ilişkin 13’üncü maddesine aykırıdır."

Bu karar sonrası bugün Sağlık Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Bakanlık müsteşarlığından yapılan açıklamada "Yasal düzenleme yapıp zorunlu aşı uygulamasına devam edeceğiz" denildi.

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