Aile hekimleri alkol taramasına başlayacak

Sağlık Bakanlığı, toplumu alkolün zararlarından korumak ve gençler arasında alkol kullanımını azaltabilmek için önemli tedbirler alıyor.

'Ulusal Alkol Kontrol Eylem Planı'nda' 5 yıl içinde 18 yaşın altındaki gençlerin alkol kullanım oranının yüzde 50 azaltılması hedefleniyor. Aile hekimlerinin alkol taraması yapması, danışmanlık hizmeti vermesi gibi tedbirlerin yanı sıra televizyon ve gazetelerdeki gizli reklam ihlalleri için ‘ihbar hattı' oluşturulması planlanıyor.

Planın 6 ay içinde uygulamaya konacağı belirtiliyor. Akademisyen, sosyolog, psikolog ve halk sağlığı uzmanlarından oluşan 20 kişilik bir grup ‘Ulusal Alkol Kontrol Eylem Planı’ için bir taslak ortaya koydu. Taslakta, bilgilendirme, alkole bağlı sorunları önlenme, bağımlıların tespit ve tedavisi ve gençlerin ulaşılabilirliğinin azaltılmasına yönelik önlemler var.

Rol model sanatçı, sporcu, sağlık çalışanı, politikacı, din görevlisi ve eğitimcilerle alkolle mücadele için çalışılacak. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile toplumun bilgilendirilmesi için medya programları ve kampanyalar yapılacak.

Zaman Gazetesi'nin haberine göre, Sağlık kuruluşlarına başvuranlara alkol taraması ve kısa süreli danışmanlık hizmeti verilecek. Alkol kullananlarda risk grubuna giren hamileler, gençler ve kronik hastaların yüzde 80’i tedavi programlarına dâhil edilecek. Alkollü içkilerden alınan Özel Tüketim Vergisi hem oransal hem de maktu olarak artırılacak.

Alkollü içki ambalajları üzerine sağlığa zararlarını anlatan etiketler konulacak. Satışına gün ve saat sınırlaması getirilecek. Akaryakıt istasyonları ve marketlerinde alkollü içki satışının yasaklanması için yasal düzenleme yapılacak. Gümrüksüz satış mağazalarındaki alkollü içki satışına sınırlama getirilecek.

Televizyonlardaki reklâm ihlallerini için ‘ihbar hattı’ oluşturulacak. Reklâmlarla ilgili yasaklar yazılı basın, sinema ve reklam panolarını da kapsayacak. Etkili, uygulanabilir ve caydırıcı adli yaptırımlar getirilecek.

Alkollü içkilerin isim, logo, renk ve şekillerinin oyuncak, tişört, çanta gibi eşyalarda bulunması yasalarla yasaklanacak. Yasal düzenlemelerle, gençlerin katıldığı spor aktivitelerinin tanıtımı ve mekânlarda alkollü içki firmalarının sponsorluğu önlenecek.